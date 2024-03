Kotimaankausi alkaa

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 28.2.2024

2/2024

Terveiset Kankaanpäästä! Kotimaankauteni on alkanut, ja on aika alkaa jälleen orientoitumaan tuleviin seurakuntavierailuihin. Kuten viime kirjeessäni kerroin, on paljon mielenkiintoisia tilaisuuksia sovittuna tuleville kuukausille. Tämän kirjeen lopussa näet maaliskuun vierailuaikataulun. Tulevat tilaisuudet voit myös tarkistaa Sleyn nettisivuilta

(https://www.sley.fi/toiminta/lahetystyo/lahetit-kotimaankaudella/).

Alkuvuosi Keniassa

Tammikuu, sekä osa helmikuustakin, kului siis täydessä työn touhussa pääasiassa Kisumussa. Monenlaisia hallinnollisia tehtäviä oli hoidettavana liittyen edellisen vuoden summaukseen sekä tämän vuoden asioiden hoitoon Keniassa, joten Matongoon en tällä lukukaudella ennättänyt opetustehtävissä ollenkaan. Helmikuun alussa pidimme lähettienkokouksen, johon koordinaattorimme Ari Lukkarinen tuli Suomesta mukaan. Hyvä oli jälleen yhdessä keskustella työstämme Keniassa. Tämän kirjeen kuvat ovat kokouksen virkistysosuuksilta kokouspaikkaa ympäröivästä luonnosta.

Kiitos tuestasi

Viime kirjeeni keskittyi summaamaan mennyttä vuotta. Siihen liittyen haluan vielä kiittää sinua sydämellisesti kaikesta siitä tuesta jota olet työlleni Keniassa osoittanut. Jokainen euro, jokainen rukous ja jokainen tervehdys teiltä hyvät lähettäjäni on ensiarvoisen tärkeää. Oheisessa kaaviossa (löytyy alkuperäisestä kirjeestä: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/02/virpi-otienon-lahettikirje-helmikuu-2024) on lähettäjärenkaani toteutuneet tulot vuosilta 2022 ja 2023. Nämä yhdessä nimikkoseurakunnilta tulevan tuen kanssa mahdollistavat

työni Keniassa. Jatketaan jälleen tänä vuonna tätä työtä yhdessä rukoillen!

Rukousaiheita

-Johdata valmistautumisessa seurakuntavierailuihin

-Siunaa maaliskuun matkat, kohtaamiset ja tilaisuudet

-Anna viisautta työn ja vapaa-ajan erottamiseen

-Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Maaliskuun seurakuntavierailut

12.3. klo 11.30 Ystäväpiiri Perttelin srk-talolla

12.3. klo 14 Lähetyksen iltapäivä Marttilan srktalolla

13.3. klo 18 Lähetysilta Länsi-Teiskon rukoushuoneella

14.3. klo 18 Lähetysilta Pomarkun srk-talolla

17.3. klo 11 Messu ja lähetystilaisuus Kiikalassa

17.3. klo 17 Messu lähetysterveisin Salon kirkossa

19.3. klo 18 Lähetysilta Mäntyristillä Vetelissä

20.3. klo 12 Lähetyspiiri Pulkkisen kylällä Vetelissä

21.3. klo 18 Kappeli-ilta Keikyän srk-talolla

Tarkistathan mahdolliset muutokset seurakuntien

omasta tiedotuksesta. Siunausta maaliskuuhusi –

Tapaamisiin!