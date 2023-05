Kotimaasta kotimaahan

Kirsi Vimparin lähettikirje 1/2023

Kotimaankausi on takanapäin, ja aika rientää edelleen vauhdilla. Vuoden ensimmäisen kirjeen kirjoittaminen venähti, mutta täältä näitä taas alkaa tulemaan. Oli niin hyvä ja ihana päästä vierailemaan lähes kaikissa nimikkoseurakunnissa ja monissa yhteisöissä ja tilanteissa! Kiitos teille kaikille kohtaamisista ja yhteisistä jakamisista ja muistamisesta. Mielessä ovat monet hetket niin jumalanpalveluksissa, kirkkokahveilla kuin lähetysilloissa ja seuroissa, pidetyt oppitunnit ala- ja yläkoululaisille ja monenlaiset muutkin tilanteet, joissa sain olla mukana lähes kaikenikäisten kanssa.

Kävipä niin, että sekä aloitin että lopetin vierailut opiskelijoiden parissa. Vieressä kuva Evankelisten Opiskelijoiden uuden vuoden leiriltä, jossa kävin heidän kanssaan yhtenä päivänä. Viimeinen vierailukohde oli Joensuun Evankelisten Opiskelijoiden ilta. Joensuussa oli samana iltana oppilaitostyön juhla, jossa oli paikalla myös piispa Jari Jolkkonen. Reippaasti kävin kysäisemässä, jos valokuva onnistuisi, kun niin harvoin on tällaisia tilanteita käsillä.

Suomessa oli hyvä olla, ja hyvä oli myös palata kotiin Tarttoon. Kotimaankaudessa on paljon hyviä ja tärkeitä puolia, ja samalla omasta kodista poissaoleminen reissun päällä on myös raskasta. Virossa se onkin ihmetyksen aihe monelle yhteistyöihmiselle, ”Ettekö te lähetystyöntekijät olekaan vain lomailemassa Suomessa?”. Virosta ja omasta kodista täällä Tartossa on näinä vuosina tullut minulle todella koti, ja omassa kotona on ollut hyvä nyt olla.

Ylänurkan kuvan (kuva löytyy Kirsin alkuperäisestä lähettikirjeestä mediakirjastosta) otti viikko sitten viikonlopun lastenleiriltä Tiit Kuusemaa, kun olin mukana hommissa lastenleirillä. Leiri päättyi perhemessuun, jossa Virossa poikkeuksellisesti jaettiin tehtäviä myös seurakuntalaisille. Minun osakseni tulivat toinen päivän teksteistä ja kirkkorukous, kuva on Puhjan kirkon lukupulpetista. Kuvasta näkyy hyvin olosuhteiden muutos, harvemmin Suomen kirkoissa tarvitsee keväällä pakkailla useita vaatekerroksia päälle ettei aivan jäädy, kun lämpötila vanhoissa kirkoissa voi laskea pakkasenkin puolelle. Toki Virosta löytyy talvilämpimiäkin kirkkoja, mutta ne ovat yleensä isommissa kaupungeissa ja suurinta osaa kirkoista ei lämmitetä.

Keväällä on tulossa paljon tärkeitä tilanteita ja asioita, joita erityisesti pyydän teitä muistamaan rukouksin. Ilman Jeesusta me emme saa aikaan mitään, ja meitä ohjataan Raamatussa myös suorastaan anomaan sitä, mitä tarvitsemme. Lapsityössä Kambjan pyhäkoulu tarvitsisi kipeästi paikallisen ihmisen, joka ottaisi vetovastuun. Olen menossa pääsiäissunnuntaina sinne pitämään pyhäkoulua, ja saamme rukoilla, että lapset vanhempineen löytäisivät kirkkotien riemuitsemaan kuoleman voittamisesta Kristuksen Ylösnousemuksessa.

Nuorisotyön puolella on huhtikuun lopussa tulossa tärkeä yhteinen tapahtuma meillä Etelä-Virossa, viimevuotinen Õhus on armu saa jatkoa teemalla Õhus on rahu, eli ilmassa on rauhaa. Nimi toimii paremmin viroksi, ja tuon tapahtuman vastuunkantajat ja mukaan tulevat nuoret kaipaavat esirukoustukea. Lauantaina 29.4. on tarkoitus olla koko päivä rauhan teemojen äärellä, ja vielä on paljon edessä mihin tarvitaan apua ja johdatusta Herralta. Ihanasti on tullut jo viestejä, että vähän kauempaakin on porukkaa tulossa mukaan, ja saammekin luottaa siihen, että saamme hyvän yhteisen päivän nuorten kanssa.

Nuorisotyön puolella, samoin kuin opiskelijatyössä, on tulossa työntekijärooleissa ja keskeisissä tehtävissä monta henkilömuutosta. Näiden puolesta pyydän teitä myös rukoilemaan. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että saan luovuttaa opiskelijatyön pääsihteerin tehtävät syyskuun alusta lähtien paikalliselle. Tämä on iloinen ja ihana, suuri rukousvastaus! Pidimme tänään ensimmäistä palaveria siitä, miten kesän ja alkusyksyn kuviot sujuvat, ja siinä kohtaa minun tarvitsee väliaikaisesti ottaa suurempaa vastuuta Tarton kuvioista, että saamme uuden työntekijän ensin töihin ja siitä sitten ottamaan asiat vastuulleen.

Opiskelijatyössä on tulossa myös tapahtuma samalla viikolla kuin nuorillakin, mutta muutamaa päivää aiemmin keskiviikkona 26.4. Tämän puolesta saa myös laittaa käsiä ristiin, on monenlaista vastustusta ollut jo ilmassa. Meille on tulossa opiskelijaillan puhujaksi Englannista Luke Cawley, ja Suomen puolelta yhteistyökuvioista Helsingin OPKOn porukoista pieni aktio alkuviikoksi kutsumaan opiskelijoita mukaan tapahtumaan, ja kohtaamaan heitä pitkin Tarttoa. Työntekijämme Elsa on päävastuussa tapahtumasta, toki olen hänen tukenaan monessa, ja on erittäin mielenkiintoinen nähdä, miten Jumala voi näitä mahdollisuuksia käyttää Tarton opiskelijoiden tavoittamiseksi.

Paljon on kevätkaudelle näkyvissä hienoja mahdollisuuksia ja erilaisia tilanteita! Mietin sitä, että edelleen on minusta se niin ihmeellistä, että Herra haluaa tehdä työtään meidän ihmisten kautta. Ihmiseltä ihmiselle kulkee sanoma toivosta.

Olen tehnyt opiskelijajärjestömme sosiaaliseen mediaan raamatunkohtapostauksia, ja tälle viikolle otin Viron kirkkokalenterista psalmista 45 jakeen viisi.

Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Ps. 43:5

Monelle meistä masentuneen ihmisen tunteet, ajatukset ja elämä ovat tuttuja. Eikä levottomuus sielussa kuullosta yhdellekään ihmiselle oudolta ja erikoiselta tilanteelta. Psalmissa meitä rohkaistaan odottamaan, ja jo nyt muistamaan sitä, että kiitoksen aika tulee vielä. Apu tulee kyllä, aivan varmasti.

Ihan pian on pääsiäinen. Silloin on ihan varmasti aika iloita ja kiittää ylösnoussutta Vapahtajaa. Kuoleman valta on voitettu, ja toivo on täydellisesti olemassa Jeesuksessa.



Kiitos- ja rukousaiheita

• Kiitos kotimaankaudesta, kaikista vierailuista ja kohtaamisista!

• Rukoillaan Kambjan pyhäkoululaisten ja vastuunkantajien puolesta.

• Nuortenillat Tarton Paavalissa ja Põltsamaalla, ja huhtikuisen nuortentapahtuman valmistelut. Rukoillaan erityisesti Karlin, Triinun ja Kristiinan puolesta.

• Opiskelijat: työntekijät Elsa ja Kristo, kevätkauden valmistelut ja uuden työntekijän löytyminen. Kiitos uuden pääsihteerin löytymisestä, pyydämme hänelle viisautta ja hyvää siirtymää pääsihteerin tehtävään alkusyksylle.

• Rukoilemme huhtikuun lopun opiskelijatapahtuman ja aktion puolesta.

• Kiitos johdatuksesta, jokapäiväisestä leivästä, tarvittavista voimista ja levosta. Rukoillaan myös tarvittavaa terveyttä.

