Mikä on Kotimatkalla?

Kotimatkalla-vuosikirja kertoo tarinat kotimaasta ja lähetyskentiltä.

Kotimatkalla-vuosikirjaa on julkaistu jo yli sadan vuoden ajan, aina vuodesta 1895 saakka. Kotimatkalla on Evankelisen liikkeen omaa historiankirjoitusta, joka tallettaa tarinat kotimaasta ja lähetyskentiltä, hartautta unohtamatta. Vuodesta 2022 alkaen kirja on julkaistu yksinomaan sähköisesti.

