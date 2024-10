Kotimatkalla

Sokkien lähettikirje 5

1.10.2024

Terveisiä Suomesta! Viimeiset pari kuukautta olemme kiertäneet Suomen kotimaassa eri seurakunnissa ja Sleyn tilaisuuksissa kertomassa pakolaistyöstä Ugandassa. Ajokilometrejä on kertynyt runsaasti, ja olemme saaneet vierailla seurakunnissa aina Etelä-Suomesta Lappiin asti. Käytössä ollut autokin kesti hyvin, muutamaa viimeistä kilometriä lukuun ottamatta…

Lähetyskuulumisia ja terveisiä Etelä-Sudanista

On ollut rohkaisevaa ja innostavaa tavata ensi kertaa seurakuntia, missä tuetaan tekemäämme työtä. Teidän tukijoidemme tapaaminen on antanut meille paljon, ja olette auttaneet meitä muistamaan, että meidän ei tarvitse tehdä lähetystyötä yksin. Kiitos kaikesta tuestanne!

Elo-syyskuun seurakuntavierailut ovat puhutelleet meitä paljon siitä, kuinka sama usko yhdistää kristittyjä kaikkialla maailmassa. Vaikka elämme omien erilaisten haasteidemme keskellä, kristityt on kutsuttu tukemaan toinen toisiaan ja rukoilemaan toistensa puolesta, missä he ikinä ovatkin. Erityisesti tulee muistaa niitä, jotka ovat ahtaalla.

Monet teistä ovat jo vuosien ajan seuranneet Etelä-Sudanin ja Sudanin työtä ja kirkon vaiheita sotien ja pakolaisuuden keskellä. Olemme lähetyskentällä saaneet todistaa siitä, miten rukoukset Suomessa ovat kantaneet Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilaista kirkkoa sen vaikeina aikoina. On ihmeellistä Jumalan armoa, että kirkko kykenee yhä kasvamaan niin moninaisten haasteiden keskellä, ja uusia ihmisiä tulee jatkuvasti seurakuntiin.

Elokuun lopulla saimme vieraaksemme yhteistyökirkkomme piispa Ezra Bakon Etelä-Sudanista. Hän osallistui Suomen ev.-lut. kirkon järjestämiin lähetyskumppanuusneuvotteluihin Helsingissä. Samalla hän ehti vierailla joissakin Sleyn tilaisuuksissa, Karkun evankelisella opistolla ja Tampereen lähetysjuhlassa. Hänen työnsä sodan ja pakolaisuuden keskellä elävässä kirkossa on monella tapaa hyvin haastavaa. Kirkolla on seurakuntia yhteensä viidessä maassa: Sudanissa ja Etelä-Sudanissa sekä pakolaisleireillä Ugandassa, Etiopiassa ja Keniassa, ja vain vähän koulutettuja työntekijöitä.

Levottomuuksia Etelä-Sudanissa ja Sudanissa

Etelä-Sudanin tilanne on yhä monin tavoin rauhaton, ja joulukuussa lähestyvät vaalit ovat nostaneet pelkoja uusista yhteenotoista myös pääkaupunki Jubassa, missä on ollut jo pidempään hieman rauhallisempaa kuin maakunnissa.

Etelä-Sudan on ollut virallisesti oma valtionsa vuodesta 2011, jolloin se itsenäistyi pohjoispuolella olevasta Sudanista. Siitä saakka maata ovat kuitenkin vaivanneet jatkuvat konfliktit, eikä maan hallitus ole kyennyt virallisesti järjestäytymään. Vaalit ovat lykkääntyneet jo useamman kerran, eikä väliaikaishallinto ole kunnolla puuttunut levottomuuksiin maakunnissa, mikä lisää ihmisten turhautumista ja pelkoja.

Turvattomuus tekee maan rakentamisesta hyvin vaikeaa, ja pakolaisten haaveet palaamisesta lykkääntyvät. Samaan aikaan Ugandassa elämä on muuttunut yhä haasteellisemmaksi: elintarvikkeiden ja palvelujen hinnat ovat kasvaneet, työttömyys on lisääntynyt, ja pakolaisten hätäapua on leikattu.

Myös viime vuonna alkanut pakolaisvirta pohjoisesta Sudanista on lisännyt pakolaisten määrää leireillä, ja ihmiset joutuvat elämään yhä ahtaammin. Sudanin pääkaupungista Khartumista alkanut kahden armeijan välinen konflikti ei näytä rauhoittuvan, vaan on laajentunut maakuntiin asti.

Tarvitsemme rukoustukea pakolaisten puolesta ehkä kipeämmin kuin koskaan. Monesti tuntuu, että heidän selviämisensä on vain Jumalan ihmeen varassa. Onneksi saamme luottaa siihen, että meidän Jumalamme todella tekee näitä ihmeitä, eikä jätä lapsiaan vaille apua.

Kaksi kotia

Aikamme kotimaassa on lopuillaan, ja seuraavan kirjeen kirjoitammekin taas Ugandan kentältä. Lähtiessämme lähetystyöhön vuonna 2022 Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä sanoi, että meidän kotimaamme on nyt viimeistä kertaa vain Suomessa. Olemme huomanneet, että tämä on pitänyt paikkansa. Odotamme kovasti toiseen kotimaahamme Ugandaan paluuta, kotia, ystäviä ja työtovereita, jotka siellä odottavat.

On ollut hienoa viettää aikaa Suomessa, tavata ystäviä ja monia teistä rakkaista Etelä-Sudanin ja Sudanin työn tukijoista. Kaikki kohtaamisemme ovat vahvistaneet meille sitä, kuinka paljon työtä on vielä tehtävänä pakolaisleireillä Ugandassa ja on oikea aika palata tuohon työhön. Teidän rukouksenne ovat kantaneet meitä tähän asti, ja muistakaa kantaa meitä myös jatkossa. Rukoilemme, että Jumala vahvistaa meitä kaikkia lähettejä ja kirkon työntekijöitä, jotka siellä olemme, ja lähettää myös uusia työntekijöitä Jumalan pelloille.

Rukousaiheita:

-Rauhaa Etelä-Sudaniin ja Sudaniin

-Joulukuulle suunnitellut vaalit Etelä-Sudanissa

-Pakolaisten toimeentulo ja ruoan riittävyys

-Työllisyystilanteen paraneminen

-Raamattukoulutustyö pakolaisleireillä

-Yhteys Bwyalen seurakuntaan ja Niilin sillan korjaustyöt

-Lähetit ja kirkon työntekijät

Terveisin

Anna ja Taisto Sokka

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/10/sokkien-lahettikirje-lokakuu-2024