Kristillinen lukio Sastamalassa

”Karkun lukiossa kaikki tuntevat toisensa ja apua saa aina tarvittaessa. Koeviikoilla kokeiden jälkeen useasti kavereiden kanssa joko soudeltiin tai pelattiin tennistä.”

Näin kuvaili oppilaitostaan Karkun evankelisen lukion opiskelija Giulia.

Karkun evankelinen opisto on kristillinen kansanopistolukio. Se on lukio, jossa ei kiusata, eikä kilpailla. Lukiossamme ei tarvitse olla yksin. Apua ja ohjausta on saatavissa aina tarvittaessa. Opistolla on aikuinen kaikkina vuorokauden aikoina.

Lukio on aikuislukio ja opintojen määrä on päivälukiota pienempi, 88 opintopistettä. Erityisestä syystä voimme ottaa myös alaikäisiä opiskelijoita.

Opetus, oppivälineet (mukaan lukien käytössä oleva tietokone), asuminen arkisin ja ruokailu ovat opiskelijalle maksuttomia.

Voit hakea opiskelijaksi milloin tahansa tästä.

Tule opiskelemaan meille Karkkuun.