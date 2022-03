”Kuljin seiniä pitkin kuin harmaa hiiri”  

Itseään usein kritisoiva ja häpeän painama Mervi Marku osallistui viime vuonna laulukilpailuun, jossa hän nyt esiintyy sadoilletuhansille tv-katsojille. Mervi ei ehkä uskaltaisi nyt unelmoida musiikin tekemisestä, ellei hänellä olisi ystävää, joka on rohkaissut häntä vuosikymmenten ajan.

Elokuinen päivä on pelkkää lämpöä ja aurinkoa. Sastamalan Keikyässä asuva Mervi Marku on tullut Helsinkiin laulamaan muusikko Lenni-Kalle Taipaleen säestyksellä. Lähellä Elannon vanhaa tehdasta, nykyistä Leipätehdas-monitoimitilaa, missä pianotreeni pidetään, Merviä pyörryttää. Hänen on pakko pysähtyä läheiselle huoltoasemalle kahville ja vessaan. Mervi arvelee, että huono olo johtuu jännityksestä. Se on kuitenkin tiessään, kun Mervi pääsee laulamaan ”Lennun” säestyksellä.

Kesän 2021 aikana on tapahtunut jotain niin ihmeellistä, ettei Mervi vieläkään ole uskoa sitä todeksi. Lapsesta asti musiikkia harrastanut Mervi on päässyt mukaan Nelosen Voice of Finland –kilpailuun. Helsingin katuja kävellessään hän miettii, hän todellakin tässä, vai elääkö hän jonkin toisen unelmaa. Hän kysyy itseltään: ”Mikset sää Mervi oo eläny?”

Kun hän myöhemmin menee Porvooseen harjoittelemaan bändin kanssa, hän ei millään malttaisi tulla lavalta pois, vaikka harjoitus on onnistunut kerrasta.

–Kun minulla on ollut vaikeaa ja olen ollut ihan pohjamudissa, olen miettinyt, mitä vääriä valintoja olen elämässänitehnyt. Ja sitten olen ajatellut, että Jumala voi kääntää nekin hyväksi.

–Usko tuo turvaa. Ja se auttaa myös siinä, että tulee tietoisemmin tehtyä oikeita valintoja.

Mervi sanoo olevansa itsensä piiskaaja, jolle mikään ei riitä.

–Olen kuitenkin alkanut yhä enemmän ajatella itsestäni positiivisesti.

Itseen kohdistuva tyytymättömyys ja häpeä olivat poissa, kun Mervi lauloi Voice of Finlandissa.

Tosin kun Mervi odotti esiintymisvuoroaan kilpailun alussa, hän tajusi juuri ennen lavalle menoa, ettei muista laulun sanoja ollenkaan. Ei edes sitä sanaa, jolla laulu alkaa! Eikä hänellä ollut sanoja paperilla eikä edes puhelinta, josta voisi ne tarkistaa.

Mutta sitten bändi alkoi soittaa ja Mervi lauloi.

Eikä yksikään sana ollut enää hukassa.

