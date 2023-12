Kun aika on

Poukkien lähetystervehdys 4/2023

11.12.2023

”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne

Poikansa.” (Gal. 4:4)

Lähetysmatkan aika

Moni meistä odottaa tällä hetkellä joulun saapumista, ehkä vaihtelevin mielin! Itse olemme juuri palanneet talviseen koti-Suomeen lähetysmatkalta kirkkaasta syysaurinkoisesta Japanista. Kiitos taivaan Isän, pitkään odotettu julistus-, opetus- ja musiikkimatka meni hyvin! Kiitos myös teille, lähetysystävät, esirukouksistanne ja muusta tuesta matkan toteutumiseksi! Menomatkan lensimme Puolan ja Mustanmeren yli lähes tyhjässä Finnairin koneessa, mutta palasimme vähän täydemmällä lennolla pohjoisnavan kautta. Lähetysmatka koostui sovituista tapaamisista ja vierailuista ohjelmineen ja kohtaamisineen. Asemapaikkana oli Tokio, josta käsin matka taittui lähi- ja kaukojunilla vierailukohteina olleisiin neljään Sleyn lähetystyön tuloksena syntyneeseen seurakuntaan ja kahteen lastentarhaan, joissa saimme lämpimän vastaanoton. Tiiviiseen kahteen viikkoon mahtui myös ystävän tarjoama autoretki Fuji-vuoren upeisiin syysmaisemiin

Kiitollisuuden ja kristillisen kasvatuksen aika

Ensimmäisenä sunnuntaina matka suuntautui kahden ja puolen tunnin pikajunamatkan päähän Tokiosta luoteeseen, Suwan kaupunkiin, johon Sleyn lähetit perustivat ensimmäisen oman lähetysaseman jo vuonna 1905. Pieni, kohta 120-vuotias seurakunta on tällä hetkellä kahdesta kirkosta vastaavan, kahden tunnin ajomatkan päässä asuvan japanilaisen papin hoidossa. Kauniissa Suwan kirkossa vietetystä jumalanpalveluksesta, ohjelmaosuudesta ja kirkkoteehetkestä jäi päällimmäisenä mieleen suomalaista lähetystyötä kohtaan osoitettu kiitollisuus, samoin vahva kokemus, että yhteydenpito pienenä kristittynä vähemmistönä elävään seurakuntaan oli merkittävämpi asia kuin osasimme ajatellakaan.

Kahden tunnin maitojunamatkan päässä Suwasta etelään, Iidassa, lähetystyön toisessa varhaisessa tukikohdassa, vietimme kokonaisen päivän kirkon lastentarhassa lasten, opettajien ja kirkon pastorin seurassa. Päivä sisälsi lasten viikkohartauden reippaine lauluineen ja rukouksineen, opetusluennon vanhemmille ja toisen opettajille, lasten kanssa ruokailun ja leikkimistä, opettajien kanssa seurustelua sekä pastorin ja seurakuntalaispariskunnan opastamana kaupunkiin tutustumista. Tuliaisina keväällä koulunsa aloittaville lapsille lahjoitimme Päivin tekemän pöytäkuvakirja adventtikalenterit. Seurakunnalla on tontti ja suunnitelma suuremman kirkko- ja tarhatilan rakentamista varten. Iidan luterilaisessa lastentarhassa tehdään arvokasta kasvatustyötä, mitä kaupungissakin arvostetaan.

Uuden kirkkovuoden ja alun aika

Tokiossa vierailimme kahteen otteeseen Ookayaman kirkolla. Seurakuntalaisten kanssa vietimme kirkkosalissa lauantaiaamun musiikkihartaus- ja ohjelmahetken sekä vaihdoimme kuulumisia kahvikupin ääressä. Lähtöämme edeltävänä maanantaina tapasimme vielä kirkon lastentarhalaiset adventtihartauden merkeissä. Sielläkin kouluun menijät saivat omat adventtikalenterinsa, ja me puolestamme saimme ilon seurata lasten laulu-joulukuvaelman harjoituksia. Lapset oppivat sitäkin kautta joulun sanomaa!

Ajallisesti suurimman panostuksemme annoimme meille rakkaaksi tulleelle Suomi-kirkon seurakunnalle, jonka uusiin kokoontumistiloihin saimme ensi kertaa tutustua. Olimme mukana niin kutsuvan työn käsityöpiirissä ja kahvilapäivässä kuin ensimmäisen adventtisunnuntain toteuttamisessa auttaen kirkon monipuolisesta työstä vastaavaa Päivi ja Hiroaki Yoshimuraa. Messulla ja ohjelmallisilla kirkkokahveilla alkanut uusi kirkkovuosi on seurakunnan historiassa kahdessa mielessä merkittävä: Samalla kun Suomi-kirkko jatkaa toistaiseksi itsenäisenä toimijana Sleyn etsiessä uutta yhteistyökumppania Japanin evankelis-luterilaisen kirkon tilalle, seurakunta sai kymmenen vuoden tauon jälkeen Hiroakista oman papin.

Lähetystyön aika

Lähetystyö on osa Jumalan ihmeellistä pelastussuunnitelmaa sen uskomattomissa aikahistoriallisissa ulottuvuuksissa. Kun aika täyttyi, jo ennen maailman luomista valmiina ollut suunnitelma alkoi konkretisoitua Jumalan Pojan syntyessä synnin, kuoleman ja kipujen maailmaan (Gal. 4:4). Jeesus julisti Jumalan valtakunnan tulosta keskellemme: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” (Mark. 1:15) Me, Jeesuksen opetuslapset, saimme puolestamme tehtävän kertoa, kuinka pelastussuunnitelma täyttyi Jeesuksen uhratessa itsensä syntiemme sovitukseksi (Joh. 19:30). Lähetystyö jatkuu, jotta mahdollisimman moni kuulisi Jeesuksesta ja häneen uskoen pääsisi osalliseksi pelastuksen täydellistymisestä Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä taivaassa, jossa Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt (Jes. 60:20).

Iloista ja siunattua joulujuhlaa!

Kiitetään

– mahdollisuudesta tehdä vapaasti kristillistä lähetystyötä Japanissa ❣

– lähetysmatkan turvallisesta ja monipuolisesta toteutumisesta❣

– Japanin kristityistä, jotka aikaa ja varoja uhraten jakavat evankeliumin iloa toisille, myös lapsille❣

Rukoillaan

– Sanalle uskollisia uusia pappeja ja työnäkyisiä maallikoita Japanin seurakuntiin❣

– opetusten, laulujen ja rukousten kautta seurakunnissa ja lastentarhoissa kylvettyjen Sanan siementen

itämistä aikuisten ja lasten sydämissä❣

– johdatusta Suomi-kirkolle ja projektilähetystyöllemme sekä lähetysinnon kasvua kotimaassa ❣