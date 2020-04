Kun kirkosta tulee e-kirkko

Jos elämä olisi mennyt ihmisen suunnitelmien mukaan, olisin viettänyt pääsiäistä Virossa, vielä juhlinut suuren juhlan yhdessä Rakveren seurakunnan kanssa ennen siirtymistäni kotimaankaudelle. Tänä keväänä ei kuitenkaan paljonkaan ole mennyt ihmisten suunnitelmien mukaan. Niinpä vietinkin pääsiäistä aikaistetun Suomeen tulon jälkeisessä karanteenissa, ja Virossakin seurakuntalaiset juhlivat pääsiäistä etänä.

Digiloikkaa on siis täytynyt Suomenlahden eteläpuolellakin tehdä. Virossa seurakunnilta ei ole edellytetty jumalanpalvelusten striimaamista, vaan seurakunnat ovat omien mahdollisuuksiensa mukaan päättäneet, miten poikkeustilassa menettelevät. Joissakin seurakunnissa jumalanpalvelukset on striimattu jo aiemmin, useampia on liittynyt joukkoon poikkeustilan aikana. Omassa seurakunnassani Rakveressa kirkkoherra päätti kokonaisten jumalanpalvelusten sijaan tuottaa lyhyempiä sunnuntain hartaushetkiä nettiin. Perinteinen pitkänperjantain ekumeeninen ristisaatto toteutettiin sekin videon välityksellä.

Kaikkein korkealentoisimman ristisaaton toteutti kuitenkin Moskovan patriarkaatin alainen ortodoksikirkko: pitkänäperjantaina metropoliitta Eugeni, piispa Lazar ja igumenia Filareta tekivät useamman tunnin lentomatkan yli Viron ja rukoilivat koronaviruksesta vapautumisen puolesta.

Kristillinen kirkko on saanut viime viikkoina paljon näkyvyyttä myös valtamediassa. Kun jumalanpalvelukset maaliskuun puolivälissä kiellettiin, alkoi Yle TV2:ta vastaava ETV2 lähettää joka sunnuntai ”Pyhän päivän hartauksia”, joita ovat vuorollaan tuottaneet eri kirkkokunnat – aiemmin Viron televisiossa ei näytetty jumalanpalveluksia kuin muutaman kerran vuodessa. Luterilaisen kirkon arkkipiispan puheenvuoroja on suurimpien mediaportaalien internet-sivuilla ollut pitkin poikkeustilaa luettavissa useita. Aika upeaa lukea yhdeltä suurimmalta uutissivustolta arkkipiispan teksti oman hengellisen elämän hoitamisesta poikkeustilassa.

Samoin mm. pääsiäissunnuntain iltauutisissa näytettiin pitkät pätkät uutiskuvaa niin paavin tyhjälle kirkolle toimittamasta messusta Pietarinkirkossa, Viron katolisen kirkon piispan haastattelusta kuin myös luterilaisen kirkon pääsiäismessusta. Pääsiäisen ilosanoma tuli näin yllättävän vahvasti uutisten katsojien luo. Kirkolla on tässä tilanteessa tuotavanaan kaikkein paras sanoma, se, että Elämä on voittanut kuoleman, että Jeesuksessa meillä on tulevaisuus ja toivo. Saamme rukoilla, että Jumala tämä poikkeuksellisen ajan kautta saisi tehdä työtään niiden sydämissä, jotka eivät kirkon ovea ole tottuneet avaamaan.