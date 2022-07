Kun Raamatusta tuli tappelu

Vain noin kymmenen prosenttia samburuista on kristittyjä ja vain noin kaksikymmentä prosenttia aikuisväestöstä osaa lukea. Samburuilla ei ole ennen vuotta 2019 ollut omaa raamatunkäännöstä, vaan he ovat käyttäneet maasainkielistä käännöstä. Maasain kieli on lähes samanlaista kuin samburun kieli, mutta monet sanat ovat kuitenkin aiheuttaneet väärinymmärryksiä, eikä maasainkielistä käännöstä ole kulttuurillisista syistä haluttu lukea.

Lähtö Keniaan

Magnus ja Anna Dahlbacka opiskelivat teologiaa Åbo Akademissa ja menivät naimisiin elokuussa 2002. Pian opintojensa valmistumisen jälkeen vuonna 2004 he lähtivät Raamatun kääntämiseen keskittyvään kouluun Australiaan. Koulu kesti vuoden ja tämän jälkeen he lähtivät raamatunkäännöstyöhön Kenian Samburuun SLEF:n (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland) lähetteinä. He toimivat kenialaisen Raamatun kääntämiseen erikoistuneen Bible Translation and Literacy -järjestön (BTL) palveluksessa.