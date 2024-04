Kuulumisia Aasian aluekoordinaattorilta

Pentti Marttilan lähettäjäkirje 2/2024

11.4.2024

Hyvät ystävät ja lähettäjät,

On kiitollinen mieli. Olemme saaneet viettää pääsiäistä; syventyä Vapahtajamme elämän viimeisiin vaiheisiin ja voittoon kuolemasta, synnistä ja paholaisen vallasta. Pääsiäinen on ollut aktiivista aikaa Hämeenlinnan messuyhteisössä ja SLEYn Aasian lähetysalueilla.

Hämeenlinnassa meillä oli hiljaisella viikolla, maanantaita lukuun ottamatta, joka ilta tilaisuus, joissa saimme kuulla ristin ja ylösnousemuksen ilosanomaa. Tilaisuuksissa oli mukavasti ihmisiä. Jokaisessa hiljaisen viikon illassa oli mukana monia, joita ei ole aiemmin näkynyt Luther-talolla.

Olen vuoden verran tehnyt Pekka Jauhiaisen kanssa Lähetyskipinä-ohjelmia, jotka tällä hetkellä lähetetään netissä https://www.sley.fi/lahetyskipina/ ja Radio Patmoksessa. Tiistaina tein Lähetyskipinä-ohjelman haastattelemalla Hiroaki ja Päivi Yoshimuraa, jotka toimivat lähetteinämme Tokiossa. He kertoivat pääsiäisestä Tokion Suomi-kirkon seurakunnassa. Päivi kertoo (suora lainaus haastattelusta): ”Juuri ollaan vietetty pääsiäisen aikaa ja tosiaan meillä oli oikein hyvä pääsiäinen. Oli monenlaista ohjelmaa. Viikolla pitkäperjantain jumalanpalvelus ja sitten oli hieno konsertti lauantaina ja silloin saatiin monia ihmisiä kohdata, myöskin sellaisia, jotka ei ole vielä kristittyjä. Ja sitten tietysti sunnuntaina oli hieno pääsiäismessu.”

”Varsinkin konserttiin oli tietysti helpompi tulla ihan sellaisten, jotka ei ole vielä kristittyjä. Konsertti oli tällainen mahdollisuus tulla matalan kynnyksen tapahtumaan ja sillä tavalla moni lähti vaan ihan tutustumaan Suomi-kirkkoon ja sillä tavalla he pääsivät näkemään: Mikä kirkko on? Heidän kanssaan tuli keskusteluja ihan tavallisista asioista.”

Hiroaki jatkaa (suora lainaus): ”Tuo konsertti oli tietysti kristillisen musiikin konsertti. Lauluissa oli paljon sanomaa. Miten päästään katkeruudesta ja kostonhimosta? Ihmisen, joka on vangittuna sellaisella, Jeesus vapauttaa anteeksiantamuksen armon voimalla. Se laulu puhutteli ihmisiä, ei-kristittyjä. Ja minä sain kuulla kommentteja heiltä, kuinka se puhdisti heidän sydäntänsä.”

Pääsiäisen teksteissä minua puhuttelevat Jeesuksen ensimmäiset sanat ylösnousemuksensa jälkeen. ”Älkää pelätkö” ja ”rauha teille” toistuvat useita kertoja. ”Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan. Siellä he näkevät minut.” (Matt. 28:9-10)

Opetuslapset pelkäsivät niin paljon, että olivat koolla lukittujen ovien takana. He pelkäsivät, että heidät vangitaan Jeesuksen seuraajina. Kenties tapetaan Roomaa vastaan kapinoitsijoina.

He pelkäsivät samaa kohtaloa kuin Mestarillaan. He pelkäsivät kuolemaa. Meilläkin on monia pelkoja. Elämä on epävarmaa. On sairautta, tuskaa ja ahdistusta. Jeesus sanoo meillekin: ”Älä pelkää.” Ylösnoussut Vapahtaja on kanssamme ja rukoilee puolestamme. Mekin saamme rukouksessa jättää Hänen eteensä elämämme murheet ja vaikeudet.

”Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” (Joh. 20:19) Jeesus tervehtii opetuslapsia sanoen ”Rauha teille!”. Alkutekstissä käytetään kreikan sanaa eireenee, joka tarkoittaa rauhaa, hiljaisuutta ja lepoa. Se merkitsee myös rauhaa ja harmoniaa ihmisten välillä. Eireenee sanan vastine hebreassa on shalom, joka tarkoittaa rauhaa ihmisten välillä sekä rauhaa ihmisten ja Jumalan välillä.

”Rauha teille” -tervehdyksellään Jeesus korostaa, että Hän itse tuo tullessaan rauhan. Hän antaa rauhan, jota tämä maailma ei voi antaa. Epävarmuuden, pelkojen ja ahdistusten keskelle Jeesus tuo rauhan. Jeesuksen antama rauha ei ole tämän maailman rauhaa, vaan se tulee Jumalalta. Se on rauha, joka kestää epävarmuuden keskellä, vaikka ulkonaisesti olisikin sota tai muu myllerrys menossa.

Pääsiäisen jälkeinen viikko oli hieman tavanomaisesta poikkeava. Olin tunturipappina Saariselän tunturikappelilla, jonne Sley lähettää keväisin ja syksyisin viikoksi pappeja uusia ihmisiä tavoittamaan. Joka ilta oli messu tai muu tilaisuus, Sain kohdata monia sellaisia, jotka eivät yleensä kirkoissa käy. Oli puhuttelevaa julistaa evankeliumia. Ihmiset kuuntelivat evankeliumin sanaa hiiren hiljaa.

Oli koskettavaa nähdä, että evankeliumi on yhä tuore ilosanoma täällä Suomessakin. Evankeliumia halutaan kuulla, ja se otetaan vastaan, jos sitä rohkeasti julistetaan. Itseäni kohtaamiset Lapissa ja nuo julistustilaisuudet rohkaisivat viemään evankeliumia eteenpäin täällä kotimaassamme. Aamupäivisin sain myös nauttia Lapin keväisestä luonnosta ja Saariselän mahtavista laduista. Vaimoni Marja-Kaarina oli matkalla mukana ja palveli tilaisuuksissa vapaaehtoisena.

Ylösnoussut Vapahtaja on kanssamme joka päivä.