Lähestyskurssi lähestyy – vielä ehdit mukaan!

Evankeliumiyhdistyksen seuraava lähetyskurssi alkaa syksyllä 2020. Kurssi muodostaa Kirkon kansainvälisen erityiskoulutuksen kokonaisuuden, ja se antaa pätevyyden lähetystyöhön lähtemiseen. Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena: se koostuu sekä etä- että lähiopetusjaksoista. Kurssi on mahdollista suorittaa muun työn ohella, vaikka se vaatiikin työtä.

– Hakijoita on tullut odotustemme mukaisesti, ja pääsemme valmistelemaan kurssia heti alkuvuodesta. Olen innoissani tulevan kurssin sisällöistä. Se on hyvin monipuolinen. Kurssilla käsitellään esimerkiksi seurakuntien istuttamista, johon itselläni on aivan tuoretta kosketuspintaa Enson kirkkoprojektin myötä, lähetyskoulutuskoordinaattori Pekka Jauhiainen kertoo.

Lähetyskurssille ehtii vielä hakea mukaan. Valintaprosessiin kuuluva hakukaavake tulee olla toimitettuna Pekka Jauhiaiselle 7. tammikuuta mennessä. Hakijat haastatellaan ja heille tehdään soveltuvuustestit. Valinta kurssille tapahtuu toukokuuhun 2020 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet löydät täältä.