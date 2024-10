Lähetysjärjestöaseman varmistuminen realisoitui lähettämispäätöksinä Viroon, Ugandaan ja Keniaan

Sley lähettää Kirsi ja Rami Haaponiemen uusina lähetystyöntekijöinä Viroon sekä jatkaa nykyisten työntekijöiden työkausia Ugandassa, Keniassa ja Virossa. Hallitus päätti myös lahjoittaa Junnonojan rukoushuoneen Laakkolan kyläyhdistykselle ja hyväksyi 11 uutta jäsentä yhdistykseen.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui 27. lokakuuta Lappeenrannassa Armonkallion kappelilla. Piispankokouksen päätettyä syyskuun alussa Sleyn lähetysjärjestöaseman jatkuvan päätti hallitus lähettää uusia lähettejä ja pidentää lähetystyöntekijöiden työsopimuksia.

Kirsi ja Rami Haaponiemi lähetetään uusina lähetystyöntekijöinä lähetystyöhön Viron evankelis-luterilaisen kirkon työyhteyteen lapsi- ja nuorisotyöhön 1.8.2025 alkaen kahden vuoden työkaudelle. Heidät siunataan lähetystyöhön kesän 2025 Valtakunnallisessa Evankeliumijuhlassa Karkussa.

Anna ja Taisto Sokan työkautta Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelis-luterilaisen kirkon työyhteydessä pakolaistyössä pidennettiin kaksivuotiseksi. Työtä tehdään erityisesti Ugandan pakolaisleireillä. Myös Liisa Rossin työkausi Viron evankelis-luterilaisen kirkon Lähetyskeskuksen koulutuskoordinaattorina pidennettiin kaksivuotiseksi. Marja Ochiengille myönnettiin uusi kahden vuoden työkausi Kisumun kaupungin seudun orpotyöhön Kenian evankelis-luterilaisen kirkon työyhteyteen.

– On todella ilo olla jälleen mukana lähettämässä lähetystyöntekijöitä! Lähetystyö on sydämemme asia ja on suuri siunaus, että voimme tukea Jumalan valtakunnan työtä Virossa, Ugandassa ja Keniassa. Kiitos kaikille, jotka mahdollistavat tämän työn rukouksin ja taloudellisella tuella. Lähetystyömme on yhteinen tehtävämme. Meillä on paljon kiitoksen aihetta siitä, että saamme olla mukana viemässä evankeliumia eteenpäin, iloitsee toiminnanjohtaja Tom Säilä.

Siikalatvassa sijaitseva Junnonojan rukoushuone päätettiin lahjoittaa Laakkolan kyläyhdistykselle. Hallitus myös päivitti Sleyn hyvän hallinnon ohjeet. Uudet ohjeet julkaistaan viikon sisällä yhdistyksen verkkosivuilla.

Evankeliumiyhdistykseen hyväksyttiin 11 uutta jäsentä. Hallitus totesi myös kaksi jäseneroa sekä yhden jäsenen siirtyneen ajasta iäisyyteen.

Sleyn syyskokous pidetään keskiviikkona 18.12.2024 klo 18 Helsingin Pyhän Sydämen kappelissa. Kokoukseen järjestetään myös etäosallistumismahdollisuus jäsenistölle.