Lähetystä ja lautapeliä

Liisa Rossin lähettikirje 7/2024

20.9.2024

Hei ja tervetuloa mukaan myös kaikki uudet lähettäjärenkaan jäsenet! Kotimaankausi alkaa olla loppusuoralla, ja paluu Viroon odottaa edessä jo ensi viikon lauantaina. Kulunut kuukausi on ollut tiivistahtista kiertämistä eri puolilla Suomea Lappeenrannasta Kokkolaan ja Harjavallasta Joensuuhun. Nyt edessä on enää ensi maanantain lähetyspiiri Kouvolassa ja lähtövalmistelut.

Kuulumisia kiertueilta

Loppukesään ja alkusyksyyn on mahtunut monenlaisia tilaisuuksia ja paljon hienoja kohtaamisia. Laskeskelin, että lähetysiltoihin, lähetyspiireihin, evankeliumijuhliin, raamattuopetuksiin, seuroihin, lettukesteille ja opiskelijailtoihin on osallistunut yli 600 ihmistä. Loimaalla, Myllykoskella, Inkeroisissa ja Suolahdella pääsin kertomaan lähetystyöstä lähes 400 eri-ikäiselle koululaiselle. Kouluvierailut ovat itselleni ehkä tilaisuuksista kaikkein haastavimpia, mutta iloitsen siitä, että vielä on kouluja, joihin ovet ovat auki. Rukoillaan noiden kohdattujen lasten ja nuorten puolesta, jos vaikka Jumala olisi jonkun sydämissä sytyttänyt lähetyskipinää.

Evankelisten Opiskelijoiden toiminta oli aikoinaan itselleni tärkeää niin oman hengellisen elämän hoitamisessa ja syventämisessä kuin hengellisen työn tekijäksi kasvamisessa. Siksi oli ilo päästä viimeisen pitkän kiertueen lopuksi käymään Kokkolan ja Seinäjoen EO-illoissa. Vihdoin pääsi käyttöön myös Viron-lähetyslautapeli, jonka edellisellä kotimaankaudella tein yhtä nuorteniltaa varten, mutta joka silloin jäi sairastumisen vuoksi käyttämättä. Pelaajilla oli hauskaa läpi Viron pelilaudalla matkatessa, ja samalla he pääsivät oppimaan monenlaista Viron ja lähetystyön todellisuudesta.

Lämmin kiitos kaikille teille, jotka järjestitte tilaisuuksia ja tarjositte majapaikkaa, ja kiitos rohkaisevista sanoista ja esirukouksista kaikille, joiden kanssa kohdattiin! Kotimaankauden vieraskirjaankin kertyi monta kivaa merkintää, joita on hyvä kotiin palattua lueskella.

Työ jatkuu

Piispainkokous päätti syyskuun alussa, että Sley ja Kansanlähetys saavat jatkaa kirkon virallisina lähetysjärjestöinä. Yksimielisesti tämä päätös ei syntynyt, ja valitettavasti myös arkkipiispa olisi ollut valmis luopumaan järjestöjemme tekemästä työstä, joka lähettimäärällä mitattuna muodostaa noin kolmasosan koko Suomen ev.lut. kirkon lähetystyöstä. On kuitenkin huojentunut mieli siitä, että työ saa toistaiseksi jatkua ennallaan ja ilosanoma Jeesuksesta saa mennä eteenpäin. Kiitos, että olet mukana tekemässä tätä työtä!

Elämän ja kuoleman kysymys

Pidin Kokkolan evankeliumijuhlassa raamattuopetuksen lähetyskäskyistä. Voit kuunnella koko opetuksen Armon kappelin YouTubesta, tähän nostan pari ajatusta. Lähetystyössä kysymys ei ole pikkuasioista vaan elämästä ja kuolemasta. Elämän pelastaminen vaatii toden puhumista, vaikka se ei aina miellyttäisi kuulijoita. Vain Jeesuksen takia, kasteen ja uskon kautta syntiensä takia hengellisesti kuollut ihminen saa ikuisen elämän taivaassa. Siksi on maailman tärkein ihmisoikeus saada kuulla evankeliumi, ja siksi kirkko ei koskaan saa luopua Jeesuksesta lähetystyön keskiössä.

Vaikka meille annettu tehtävä on valtava eikä sen toteuttaminen ole läheskään aina helppoa, lähetyskäskyn toteuttamista kuvaava sana ei ole pakko, ahdistus tai suorittaminen vaan rauha. Jeesus lupaa meille oman rauhansa, ja siitä rauhasta käsin me saamme etsiä omaa paikkaamme, tehdä oman osamme ja muistaa, että meidän Jumalallamme on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, joka päivä, maailman loppuun asti.

Rukousaiheita

Lähtövalmistelut ja Viroon paluu kaikkine siihen sisältyvine tunteineen

Syksyn töiden suunnittelut

Kouluvierailuilla kohdatut oppilaat

Kiitos kaikista kotimaankauden tilaisuuksista ja varjeluksesta matkoilla

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta.