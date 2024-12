Lahjoista suurin

Sokkien lähettikirje 7

19.12.2024

Terveisiä Ugandasta! Aamuisin Gulun kadut ovat autioina, kun lapset eivät kävele aamuvarhain kouluun ja aikuiset matkusta mopotakseilla töihin. Kouluvuosi päättyy Ugandassa marraskuun lopussa, minkä jälkeen oppilaat jäävät pitkälle lomalle. Myös toimistot sulkeutuvat joulua edeltävällä viikolla. Sen sijaan tavallista vilkkaampaa on lltaisin päätorilla, kun ihmiset hankkivat uusia vaatteita, keittiövälineitä sekä vuohia ja kanoja jouluksi ja uudeksi vuodeksi.

Samalla köyhät perheet joutuvat tiukkaan tilanteeseen, sillä on sosiaalinen häpeä, jos uuden vuoden joutuu aloittamaan edellisvuoden puhki kuluneilla kengillä ja reikäisillä vaatteilla. Toisaalta niskassa painavat tammikuussa odottavat koulumaksut, uudet koulupuvut ja seuraavan luokka-asteen oppikirjat lapsille. Vaikka ilmassa on iloa ja naurua, kätkeytyy sen alle myös häpeää omasta tilanteesta ja huolta tulevasta.

Sama huoli näkyy myös pakolaisleireillä. Lisäksi monet perheet elävät erillään toisistaan, osa Etelä-Sudanissa, osa pakolaisasutusalueilla naapurimaissa. Halu matkustaa jouluksi yhteen on iso, mutta matkaaminen kallista. Etelä-Sudanissa on kärsitty heikosta taloustilanteesta, ja ruoan hinta on noussut niin korkeaksi, että ihmisillä ei ole varaa ostaa edes perustarpeita. Kaikki tämä lisää murhetta lähestyvään juhlaan.

Taloudenhoitoa ja raamattukoulutusta

Marras-joulukuussa olemme järjestäneet Palabekissa seurakunnan järjestykseen ja taloudenhoitoon liittyvää koulutusta normaalien piiritoimintojen lisäksi. Jotta seurakunta voisi kasvaa ja rakentua totuudessa ja rakkaudessa, tarvitaan ymmärrystä siitä, millaisia vastuita seurakunnassa on, ja mitä oman talentin vastuullinen hoito tarkoittaa.

Vuoden viimeisen raamattukoulutuksen pidimme Bweyalessa yhdessä Ugandassa toimivan Ambassador instituutin kanssa. Tämä koulutusviikko oli viides opetus kerta samalle opiskelijaryhmälle. Koulutusviikko alkoi tällä kertaa välikokeilla. Väli- ja loppukokeet läpäisevät saavat virallisen todistuksen Ambassador instituutilta. Todistus antaa tunnustuksen sille, että koulutetut ovat päteviä raamattuopettajia, ja heitä voidaan kutsua opettamaan oman seurakunnan lisäksi myös kouluissa ja toisissa kirkoissa. Yksi koulutuksen tavoitteista on levittää evankeliumia myös oman seurakuntapiirin ulkopuolelle.Tästä on myös iso apu silloin, kun nämä koulutetut raamattuopettajat voivat palata Etelä-Sudaniin ja auttaa jälleenrakentamaan tuhottuja kirkkoja ja hajaantuneita seurakuntia.

Olimme ylpeitä, miten hyvin oppilaamme pärjäsivät välikokeissa. Osa heistä ei ole koskaan käynyt edes peruskoulua loppuun, mutta heidän kykynsä muistaa ja ymmärtää Raamatun tarinoita on iso esimerkki meille. Se muistuttaa meitä siitä, kenelle Evankeliumi on tarkoitettu: jokaiselle joka tahtoo ottaa sen vastaa. Jumala ei kysy meiltä ansioluetteloa, kun hän kutsuu meidät työhönsä. Tarvitsemme vain nöyrän mielen ja luottamusta siihen, että Jumalalla on kaikki valta ja voima.

Koulutusviikko jatkui teemaopetuksilla kristittynä elämisestä, minkä pohjalta oli valittu eri esimerkkitarinoita Vanhasta ja Uudesta testamentista. Jälleen kerran viikko oli antoisa niin osallistujille kuin meille opettajille. Oppilaat olivat motivoituneita ja osallistuivat innokkaasti ryhmätehtäviin ja raamattunäytelmiin.

Joulukeräys

Raamattukoulutukseemme osallistuu myös monia nuoria, jotka ovat olleet aktiivisia seurakunnassa. Osa heistä on orpoja, joiden koulunkäynti on mahdollista vain kirkon koulutukiprojektin avulla. Sley tukee projektin kautta heikoimmassa asemassa olevia nuoria ja lapsia maksamalla heidän koulumaksunsa ja tarvikkeensa. Jotta tuki voisi jatkua samalla kapasiteetilla, 45 oppilasta, tai oppilasmäärää voisi kasvattaa, vaatii se lisää tuloja.

Sen vuoksi Sleyn joulukeräys tähtää tänä vuonna juuri tämän projektin jatkumiseen, jotta useammalla lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen, ja he voisivat myös oppia lisää Raamatusta seurakunnan koulutusten kautta. Siispä pyydämme, että voisit tänä jouluna antaa lahjan näiden lasten ja nuorten hyväksi. Pyydämme myös kantamaan kouluprojektin lapset ja nuoret rukouksessa ihmeitä tekevälle Taivaan Isälle. Lahjoittaa voi esimerkiksi osoitteessa:

www.sley.fi/joulukerays2024

Kuningas syntyi seimeen

Vaikka elämme täällä monien murheiden keskellä, on joulu meille paras muistutus siitä, mitä me todella tarvitsemme. Joulupäivänä juhlimme sitä, kuinka itse Jumala otti ihmisen muodon, ja syntyi yksinkertaisessa eläintensuojassa. Kansojen kuningas nukkui heinäkaukalossa, niin kuin kuka tahansa, jolla ei ole rikkauksia tai hyvää asemaa. Kun Herramme kasvoi, hän eli tavallista maaseudun elämää, harjoitti tavallista käsityöläisen ammattiaan ja kulki paikasta toiseen jalan. Vielä enemmän hän kärsi rangaistuksen ristinpuulla kuin pahin rikollinen. Hän kärsi rangaistuksen meidän puolestamme, jotta saisimme kaiken anteeksi. Jumala asetti itsensä niin alas, että ei ole yhtäkään pahaa tekoa, jonka puolesta hän ei olisi kuollut. Mutta koska hän on kansojen kuningas, itse Jumala, hän nousi kuolleista ja avasi meille ovet ikuiseen elämään. Tämä on suurin lahja ja rikkaus, jonka olemme saaneet Jumalalta, täysin ilmaiseksi, ilman omia ponnisteluja tai kätkettyä häpeää. Samalla tämä on kaikki, mitä todella tarvitsemme.

Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Jouluterveisin

Anna ja Taisto Sokka

Rukousaiheita