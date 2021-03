Lapsenmielinen ihmettelijä 

Viidenkympin pysäkin lähestyessä Minna Pyysalo kääntyi työurallaan tasaiselta reitiltä mutkittelevalle kinttupolulle. Ratkaisu vaati uskallusta, mutta haikeuden lisäksi se antoi arkeen uuden ilon.

Heittäytyjä. Sellaisena Minna Pyysalo itseään pitää. Hän on iloinen siitä, että on uskaltanut ottaa vastaan monia haasteita. Minna on tehnyt kuusi soololevyä, ja opettajan leipätyönsä ohella hän on kiertänyt Jussin kanssa pitämässä koulukonsertteja ja tilaisuuksia seurakunnissa ja järjestöissä. Niinpä Minnan elämä on vuosikaudet jakautunut kahtia: arkipäivät Sahalahdella luokanopettajana ja viikonloput keikkamatkoja Kansan Raamattuseuran palkkaamana muusikkona.

Joitakin vuosia sitten Minna oli kaksi vuotta virkavapaalla ja teki pelkästään musiikkityötä. Palattuaan töihin hän koki työuransa vaikeimman ajan, kun peräkkäisinä vuosina kaksi hänen oppilastaan menehtyi yllättäen. Noita aikoja hän kutsuu ”surun vuosiksi”. Sinniteltyään lapsiryhmän kanssa päivästä toiseen Minna huomasi kaipaavansa jotakin uutta. Hän tunsi itsensä uupuneeksi. Innostuksen ja luovuuden kukkimisen hetket harvenivat. Aina niin mielekkäältä tuntunut työ alkoi pikku hiljaa tuntua rankalta. Minna nautti sekä opettamisesta että muusikkona kiertämisestä, mutta jokin kaiversi. Opettajan työnkuva muuttui koko ajan johonkin muuhun kuin siihen, mikä tuntui Minnasta omimmalta.

– Elämä on lyhyt. Minusta tuntui, että haluaisin vielä käyttää omia lahjojani enemmän. Mietin opiskelua, mutta mikään ala ei kuitenkaan kiinnostanut tarpeeksi, Minna kertoo.

Hengellinen työ lasten parissa ja seurakuntien työntekijöiden tukeminen lapsityössä on aina inspiroinut häntä. Lapset, hengellinen työ, musiikkiteatteri. Voisiko jokin työ yhdistää kaikki kolme?

Pohtiessaan kaipaustaan johonkin tarkemmin määrittelemättömään uuteen alkuun Minna sai olla pienessä ääniroolissa toteuttamassa Kansan Raamattuseuran Sananjalka-nukketeatterin Harmandia–näytelmän taustanauhaa. Valmiin esityksen näkeminen lumosi hänet. Kului kuitenkin vielä pari vuotta ennen kuin Minna oli valmis ilmoittamaan kiinnostuksesta Sananjalassa auki tulleeseen paikkaan, vaikka aviomies Jussikin rohkaisi: ”Tuo on ihan sinun juttusi.”

Elokuussa 2020 Minnasta tuli täysipäiväisesti työntekijä kiertävään kristilliseen nukketeatteri Sananjalkaan, ja viime syksyn aikana kypsyi ratkaisu irtisanoutua opettajan virasta.

– Järjellähän tätä ei oikein voi perustella, Minna sanoo ja nauraa.

– Kuka hyppää kunnan virasta töihin hengelliseen järjestöön, jossa työn jatkuminen ei ole samalla tavoin varmaa kuin koulussa? Ja kuka hölmö tekee näin vielä kesken koronavuoden, kun lähes kaikki nukketeatteriesitykset on peruttu?

Kun Minna kertoi ystävilleen ja sukulaisilleen ratkaisustaan, hän sai niin paljon rohkaisua, ettei voinut olla ”vollottamatta” viestejä lukiessaan. Niin moni iloitsi siitä, että Minna oli uskaltanut.

