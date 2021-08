Laulajan rippi

Lauluntekijä Juhani Tikkasta harmittaa, ettei kukaan hänen nuoruudessaan kertonut yksityisen ripin mahdollisuudesta. Nykyään ripittäytyminen on hänelle niin tärkeä asia, että siitä on jopa hieman vaikea puhua.

Hiekka narskuu lenkkareiden alla. Yritämme liikunnan avulla saada ajatuksen lentämään. Juhani Tikkanen kantaa Martin-merkkistä minikitaraa, jolla hän kertoo tekevänsä suuren osan lauluistaan. Se on helppo napata syliin, kun inspiraatio iskee.



– Yleensä saan päähäni kaksi sanaa, joihin liittyy jokin tunne.



– Sitten tulee melodianpätkä, jossa on muutama nuotti, Tikkanen kertoo.



– Äänitän tämän kombinaation puhelimeeni, ja alan paisuttelemaan sitä.



Näin syntyy laulu.



– Mutta laulun syntymiseen liittyy myös jotain mystistä. En aina oikein tiedä, mistä ne tulevat.



– Enkä haluakaan tietää.

Tähän mennessä Juhani Tikkanen on julkaissut kaksi albumia: Mä lähtisin (2017) ja Tässä on kaikki (2019). Jälkimmäisen levyn kappaleista Tässä on kaikki ja Mitä ois tietää ovat saaneet mukavasti radiosoittoa.



Juuri julkaistun uutuussinglen nimi on Hyvästit. Siinä ystävykset lähtevät eri suuntiin: ”Mä pidin koskettavan puheen sun häissäsi / kyyneleitään juhlaväki pidätteli / katoit mua silmiin ja halasit / molemmat tiesi nää on hyvästit.”



– Elämä menee eteenpäin, eikä kaikkia ihmisiä voi välttämättä pitää mukana, vaan he loittonevat taustalle, Tikkanen kuvailee.

Joskus Tikkanen on kertonut konserttiensakin yhteydessä asiasta, joka on luterilaisessa kirkossa hieman pimennossa. Nimittäin yksityisestä ripistä. Juhani miettii pitkään, miten asian muotoilisi.



– Olen käynyt ripittäytymässä.



Luotetulla veljellä?



– Kyllä. Sellaisella, joka on myös pätevä tällaiseen toimitukseen, Juhani kertoo naureskellen asian aiheuttamaa salamyhkäisyyttä.



– Nuoruudessani ei kukaan puhunut tällaisesta mahdollisuudesta. Se on ihan uskomatonta. Rippi on niin mahtava juttu!



Juhani käy ripittäytymässä silloin, kun hän ei enää jaksa uskoa anteeksiantoon ”näiden ja näiden asioiden kohdalla”.



– Synninpäästön kohdalla uskon taas, että kelpaan.

