Laulavan kansan rukous

Osaisitko kuvitella, että Suomessa suuressa kansallisessa juhlassa tuhannet tai kymmenet tuhannet ihmiset laulaisivat laulua, jossa pyydetään Luojalta varjelusta ja anteeksiantoa? Suvivirsikin on pannassa, sillä äänekäs uskontoallergisten joukko ei siedä pienintäkään viittausta Jumalaan, ja aika isolle joukolle aihe on liian yhdentekevä kantaa otettavaksi. Voisi siis kuvitella, että Virossa, jossa kristityt ovat vuosikymmeniä olleet vähemmistössä, ja valtaosa kansasta on uskonnon suhteen välinpitämättömiä, ei kansaa voisi yhdistää laulu, jossa mainitaan Jumala.

Ensimmäinen yllätys tulee vastaan jo Viron kansallislaulun kohdalla. Edelleenkään siitä ei ole pudotettu pois kolmatta säkeistöä, joka alkaa sanoilla ” Sinua Jumala suojelkoon, rakas isänmaani!” Vielä yllättävämpi laulu kuulumaan virolaisten sydämiä koskettavaan repertuaariin on nimeltään ”Palve” eli ”Rukous” ja alkaa juuri blogitekstin alussa kuvaillulla tavalla: ”Luoja, varjele Maarjamaata (=Viroa) ja anna anteeksi virheemme. Luoja, suojele Viron maata, tähän rukoukseen liitän käteni.” 1980-luvun lopun laulavasta vallankumouksesta alkaen kansa on tätä laulua laulanut. Kenelle he tämän rukouksen osoittavat? Kenen puoleen sydämet kääntyvät?

Meille kristityille on selvää, että rukouksen kohde on ainoa todellinen Jumala, Hän, jolla on valta myös kaikkien kansakuntien kohtaloiden yli. Valtaosa virolaisista kuitenkin taitaa suunnata rukouksensa jollekin epämääräiselle korkeammalle voimalle keskittyen erityisesti rukouksen sisältöön pienen isänmaan puolesta – ei niinkään siihen, kelle rukous on osoitettu.

Viron uudelleenitsenäistymisen 30-vuotisjuhlapäivänä 20.8. laulun toinen tekijä ja legendaarinen esittäjä Tõnis Mägi pysäytti – toivottavasti – kansan miettimään Jumalan asemaa tässä kuviossa. Yölaulujuhlassa laulun loputtua hän keskeytti aplodit sanoilla: ”Jumala sanoo selvästi: Kuunnelkaa, minun kansani! Minä varoitan teitä, tulkaa järkiinne! Silloin varjelen ja suojelen tätä pientä kansaa, tätä Viron kansaa. Tehkää parannus!”

Mistä pitäisi tehdä parannus ja käyttää järkeä? Osa kansasta varmasti ajattelee tämän tarkoittavan koronapassista, -rokotuksista ja -rajoituksista luopumista. Osa taas päinvastoin niiden noudattamista, jotta pandemia-ajasta päästäisiin palaamaan arkeen. Tämä kysymys jakaa kansaa tällä hetkellä niin syvästi, ja voi toki olla, että Mägikin halusi oman kannanottonsa tehdä. Kuitenkin kun Jumala kutsuu meitä parannukseen, Hän kutsuu johonkin paljon enempään ja syvempään kuin ratkaisuun yhdessä kiistakysymyksessä. Jumalan toivoma parannuksen teko on sydämen täyskäännös takaisin Hänen puoleensa. Jumala haluaa olla myös Viron kansan ainoa tuki, toivo ja turva. Siksi jatkamme työtä, jotta yhä useammat virolaiset voisivat yhdessä kääntyä Jumalan puoleen ja rakentaa maataan Häneen turvaten.