Leena Ylimäki perhetyöhön Etelä-Pohjanmaalla

Pitkään vapaaehtoisena työskennellyt Leena Ylimäki ryhtyy Etelä-Pohjanmaalla osa-aikaiseen lapsi- ja perhetyöhön alueen saatua merkittävän lahjoituksen työn mahdollistamiseksi. Ylimäki uskoo yhteisöllisyyden tarjoavan tukea koko perheelle.

Leena Ylimäki aloittaa lokakuun puolivälin tietämillä Etelä-Pohjanmaalla lapsi- ja perhetyössä viidenkymmenen prosentin osa-aikaisessa työsuhteessa. Työn aloittaminen ei olisi ollut mahdollista ilman erityistä kohdennettua lahjoitusta, jonka Evankeliumiyhdistys sai lapsi- ja perhetyöhön Etelä-Pohjanmaalla. Alueella sijaitsevat muun muassa Seinäjoen Hyvän paimenen kappeli ja Esantuvan leirikeskus.

– Esantuvan leirikeskuksen alueella ja Seinäjoen Hyvän paimenen kappelin väessä on paljon lapsiperheitä, joille tämä on suuri ilouutinen, kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.

Leena Ylimäki on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, ja hänellä on kymmenen vuoden kokemus yrittäjänä. Yrityksensä puitteissa Ylimäki tekee draamakoulutusta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville sekä laatii erilaisia esityksiä lapsille. Ylimäki on ollut myös Sleyn opiskelijatyöntekijänä Seinäjoella ja toiminut useiden vuosien ajan vapaaehtoisena vastuunkantajana pitäen muun muassa lasten ja varhaisnuorten leirejä Esantuvan leirikeskuksessa.

– Tällä hetkellä minulle kuuluu hyvää: kiireistä suurperheen elämää. Lähden tehtävään innostuneella ja odottavalla mielellä. Työ on sellaista, jossa olen ollut vapaaehtoisena jo useamman vuoden mukana, Ylimäki kertoo.

Visiona yhteisöllisyys

Lokakuussa aloittava Leena Ylimäki kertoo pääsevänsä rakentamaan hyvälle pohjalle.

– Etelä-Pohjanmaalla on tehty todella hyvää työtä lasten ja nuorten parissa aiemmin. Uskon, että tämä aiempien vuosien ja vuosikymmenten työ on siunaus. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Kuitenkin alue on ollut jonkin aikaa ilman työntekijää, ja koronan myötä toiminta on hiipunut pahasti. Muutama vuosi ja ikäkausi on jäänyt toiminnassa väliin. Erityisesti isosista on alueella nyt pulaa.

Sleyn lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön sihteeri Saija Simainainen iloitsee Leena Ylimäen työstä.

– Hienoa, että Leena Ylimäki voi tukea perheissä ja messuyhteisössä tapahtuvaa kristillistä kasvatusta sekä vanhemmuutta. Etelä-Pohjanmaan alueen lapsi- ja perhetyötä voidaan suunnitella ja toteuttaa nyt laaja-alaisemmin.

Ylimäki uskoo yhteisöllisyyteen. Hän näkee, että tämä tukee koko perhettä.

– Toivon, ettei työni olisi ainoastaan lastenleirejä, vaan toiminta olisi kaikenikäisiä lapsia ja koko perhettä yhdistävää. Tavoitteenani on kasvattaa yhteisöllisyyttä Etelä-Pohjanmaan lapsiperheiden keskuudessa. Yhteisöllisyys tarjoaa vertaistukea perheille vanhemmuuteen. Laajassa maakunnallisessa yhteisössä, jossa on erilaisia kristillisen kasvatuksen haasteita, vanhemmatkin voisivat jakaa ajatuksiaan, Ylimäki kuvaa.

Leena Ylimäen työlle on perustettu tukirengas. Voit liittyä Ylimäen tukirenkaaseen oheisesta linkistä. taivaallinenlahja.fi/leena-ylimaki