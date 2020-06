Elämä voittaa

Liisa Rossin lähettikirje 5/2020 – 8.6.2020

Kesätervehdys sinulle, ystävä!

Kummallisesta keväästä huolimatta kesä saapui. Kotipihassa on saanut ihastella omena- ja luumupuiden kukintaa ja kaikkea maasta nousevaa uutta elämää, metsässä ilahduttavat kielot. Vielä jokunen viikko sitten niin kovin harmaalta ja ruskealta näyttänyt maisema onkin nyt täynnä vihreyttä ja väriä. Omat tunnelmat tämän kotimaankauden kanssa ovat samankaltaiset. Välillä harmitti kovasti kaiken peruuntuminen ja kalenterin tyhjeneminen ja tuntui, ettei mitään suunnitelmia uskalla tehdä. Turhautti, etten voinut tehdä niitä työtehtäviä, joiden vuoksi Suomen-kaudelle tulin. Tyhjistä itse luodun uuden kotimaankauden työnkuvan merkitystä oli helppo kyseenalaistaa, kun kohtaamiset ja niiden mukana saatu välitön palaute jäivät puuttumaan. Nyt onneksi alkaa jo näyttää siltä, ettei koko kesää tarvitse eristyksissä ja ruudun takana viettää, ja mieli on kiitollinen kaikista uusista suunnitelmista, vaikka paljon aiempaa vahvemmin niihin muistaa liittää ehdon ”jos Jumala suo”.

Kuluneen kuukauden tärkeimmät työvälineet ovat yhä olleet tietokone, puhelimen kamera, jalusta, mikrofoni, internetyhteys, Facebook, Teams ja editointiohjelma. Lähetyslivejä teimme joka tiistai – sekä ekstrana helatorstaina – viime viikkoon asti. Osallistujamäärä vaihteli muutamasta noin neljäänkymmeneen, ja saimme kiitosta tällaisesta mahdollisuudesta päästä tapaamaan lähettejä. Ehkäpä jotain samankaltaista teemme myöhemminkin, kun nyt alkuun on päästy. Poikipa näistä liveistä hyötyä Viroonkin. Entiset Viron-lähettikollegani Toivaset lähtivät viime vuonna työhön Myanmariin paitsi Sleyn, myös Viron luterilaisen kirkon lähetteinä. Niinpä tehtyämme heidän kanssaan lähetysliven Suomeen, virolaiset ystävät toivoivat samaa viroksi. Lähetyskeskuksen Sirli tarttui toiveeseen, ja viime torstaina toteutimme lähetysliven myös viroksi.

Viime viikolla osallistuin Facebookissa VoimaaVideosta-harjoitusleirille toiveena vähän helpottaa omaa videoiden tekemistä. Yllättävän kiva kokemus oli isolla ja tosi erilaisista taustoista tulevalla porukalla. Tein harjoitustyönä videon, joka vastaa kysymykseen, miksi ihmeessä Virossa tehdään lähetystyötä. Hartausvideoita Sleyn Facebook-sivuille olen myös edelleen tehnyt silloin tällöin. Niistä uusin – ”Sä oot aina töissä!” – ilmestyi tänään. Anjalankosken seurakuntaan tein muutaman viikko sitten vähän pidemmän vierailun, kun lähetyssihteerin Nikin Tommin kanssa kuvasimme noin puolen tunnin videoterveiset seurakunnan YouTube-kanavalle. Helluntain alla tuli koettua myös, miltä tuntuu pitää raamattutuntia Facebook-livessä, kun vierailin Sley Keski-Pohjanmaa -ryhmässä opettamassa, kuinka Pyhä Henki kokoaa seurakunnan. Tuntui muuten omituiselta!

Tässä vielä linkkivinkkilista, jos alkoi kiinnostaa näiden videoiden näkeminen:

Lähetystyötä Virossa – häh, miksi ihmeessä? https://www.facebook.com/liisarossi/videos/10158762444447856

Uusin hartausvideo ”Sä oot aina töissä!”: https://www.facebook.com/kolmellamantereella/videos/252578535817807/

Videovierailu Anjalankosken seurakuntaan: https://www.youtube.com/watch?v=bXKBksarnaI

Raamattuopetus ”Pyhä Henki kokoaa seurakunnan“: https://www.facebook.com/groups/sleykp/permalink/1791308911012258/

Kesäteatteriseurat ja muita tilaisuuksia

Kesäkuun alussa alkanut koronarajoitusten purku mahdollistaa siirtymän ruudun takaa myös eläviin kohtaamisiin. Oli ihanaa päästä eilen messuun kolmen kuukauden tauon jälkeen. Myös työkalenteri on alkanut täyttyä uudelleen. Ensimmäinen tilaisuus on jo huomenna, kun pääsen mukaan Tuohirannan kesäkodin seuroihin Hollolaan. Sunnuntaina on luvassa jotain erityisen jännittävää – puhe kesäteatterin lavalta! Sleyn toimitila Lappeenrannassa on niin pieni, että turvavälit huomioiden toiminnan järjestäminen siellä olisi hankalaa. Niinpä paikalliset tekivät luovan ratkaisun ja vuokrasivat kahdeksaksi kesäsunnuntaiksi Lappeenrannan. Linnoituksen ja sataman alue ovat kesäisin täynnä niin turisteja kuin paikallisiakin, joten myös lähetysnäkökulmasta mahdollisuudet ovat huikeat.

Alta näet tällä hetkellä tiedossa olevat vierailut kalenteriin ja rukouksiin laitettavaksi. Loppukesän ja alkusyksyn osalta täydennyksiä varmaan vielä tulee, niistä infoan teitä myöhemmin.

Kotimaankauden kalenteri

9.6. klo 18 Iltaseurat Tuohirannan kesäkodilla Hollolassa (Sley)

14.6. klo 14 Kesäseurat ja klo 16 jumalanpalvelus Lappeenrannan kesäteatterissa (Sley)

17.6. klo 13-16 Lettukestit lähetin kanssa Kouvolassa, Kiiskintie 2 piha

19.6. klo 19 Toimelan juhannusjuhla Tampereella (Sley)

20.6. klo 13 Toimelan juhannusseurat Tampereella (Sley)

23.6. Rippikouluvierailu ja klo 18 Lähetysilta Rantakylän kirkossa Joensuussa

26.-28.6. ”Juhla, jota ei peruta” – Evankeliumijuhla verkossa

29.6.-24.7. Kesäloma

25.7. ja 1.8. Perheleiri Hietoinrannassa

29.7. klo 18 Musiikkia ja sanaa Harjavallan Vanhassa kirkossa

13.-16.8. Lähettipäivät ja Raamattu- ja lähetysteologiset päivät Karkussa

Valtakunnallinen Evankeliumijuhla on kuulunut kesiini vuodesta 2006 asti, kun juhlat pidettiin opiskelukaupun-gissani Joensuussa – tuolloin tosin aikana kului isolta osin lähetyskahvilan tiskin takana. Seuraavien vuosien aikana Sleystä tuli vähitellen minulle koti ja Evankeliumijuhlasta erottamaton osa kesää. Jos alkuvuosina liikuin juhlilla tuntematta juuri ketään, nyt tuttuja tulee vastaan lähes joka käänteessä. Tänä kesänä on kuitenkin juhlittava toisin. Emme voi kokoontua tuhansien ihmisten joukolla Turun Messukeskukseen, kuten alkuperäinen suunnitelma oli – niiden juhlien aika on toivottavasti ensi vuonna. Evankeliumijuhla pidetään silti, tällä kertaa verkossa. Järjestelytoimikunta on suunnitellut hienon ohjelman. Käy kurkkaamassa se osoitteesta https://www.evankeliumijuhla.fi/ ja liity mukaan juhliin 26.-28.6., missä ikinä oletkaan! Jos olet laulajaihminen, voit myös liittyä mukaan virtuaalijuhlakuoroon laulamaan päätöslaulua ”On niin autuasta päästä”. Ohjeet löydät osoitteesta https://www.evankeliumijuhla.fi/yleinen/virtuaalinenjuhlakuoro/.

Juhlaa vietetään otsikolla ”Juhla, jota ei peruta”. Toive toki on, ettei tätä etäjuhlaakaan tarvitsisi perua, mutta ennen kaikkea juhlateema ohjaa katseemme vielä kauemmas, niihin taivaan juhliin, joita ihan varmasti ei peruta. Roomalaiskirjeen kahdeksannesta luvusta luemme lupauksen, etteivät mitkään voimat voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Epävarmanakin aikana Jeesus on meille varma turvakallio. Hän on jo voittanut kaikki pahan vallat. Samainen Roomalaiskirjeen kohta lupaa Hänen antavan meille voiton kaikissa ahdingoissakin – eikä mitä tahansa vaatimatonta voittoa, vaan riemuvoiton (Room. 8:37-39). Ehkä tänä vuonna nuo Evankeliumijuhlan loppulaulun sanatkin saavat vielä vahvemman merkityksen, ja ilo taivastoivosta saa kantaa myös tämän erilaisen ja monille kovin vaikeankin ajan keskellä.

Synniltä ja kuolemalta / valta pois on kokonaan. / Murtui voima Kiusaajalta, / kyyneleetkin kuivataan. / Uusi virsi sitten siellä / niin kuin suurten vetten pauhu soi / uhratulle Karitsalle, / joka meille armon toi.

Täällä toinen toisistamme / joudumme me luopumaan, / mutta taivaan kaupungissa / yhteys ei lopukaan. / Uusi virsi sitten siellä / niin kuin suurten vetten pauhu soi / uhratulle Karitsalle, / joka meille armon toi.

(SK 492:3-4)

Siunausta kesääsi! Iloitsen sinusta!

Liisa

Rukous- ja kiitosaiheita:

 Rukoillaan koronakriisin helpottumista ja elämän normalisoitumista

 Tulevat vierailut ja kaikki kohtaamiset

 Sleyn ja seurakuntien toiminta poikkeusoloissa, kesän tilaisuudet ja etä-Evankeliumijuhla

 Että nettiin tehty materiaali kantaisi hyvää hedelmää, tavoittaisi myös uusia ihmisiä ja he löytäisivät seurakuntayhteyden

 Rakveren Kolminaisuuden seurakunta, kirkkoherra ja kaikki seurakuntalaiset, erityisesti kevään rippikoululaiset

 Jaksaminen poikkeustila-arjessa ja terveys

 Kiitos ystävistä, lähettäjistä ja Suomen kesän kauneudesta

