Liisa Rossin lähettikirje

Terveisiä Tallinnasta

Uusi koti ja uusi työ

Tätä kirjettä kirjoitan teille uudesta kodistani Tallinnasta. Vaikka asunnon etsiminen toisesta kaupungista tuntui ajatuksena työläältä, löytyi sopiva koti lopulta kuitenkin nopeasti ja toissaviikolla pääsin muuttamaan. Osa laatikoista on purettu, osa tavaroista vielä hakee paikkaansa, mutta eiköhän tämä pikkuhiljaa ala kodilta tuntua. Uuden kodin sijainti on tuonut paljon iloa. Asun nimittäin nyt Kadriorun kaupunginosasta ja kotoa on vain muutaman sadan metrin matkat niin merenrantaan kuin kauniiseen, suureen Kadriorun puistoonkin. Pari päivää ehdin nauttia syksyn väriloistosta ja nyt puiden pudotettua lehtensä voin ikkunasta seurailla satamaan saapuvia laivoja. Ja tosiaan keskustaan ja satamaankaan ei pitkä matka ole. Suomalaisvieraillakin on siis aika helppo tulla kylään, kunhan koronarajoitukset joskus päättyvät.

Uudet työkuviot käynnistyvät pikkuhiljaa. Viron koronaluvut lähtivät pari viikkoa sitten jyrkkään nousuun, joten tässä tilanteessa ei kannata suunnitella vierailuja seurakuntiin ja sopia koulutuksia. Sen sijaan on aika tehdä taustatyötä, suunnitella, rukoilla ja valmistella. Suunnitelmissa on, että tulevaisuudessa tarjottavaan palettiin kuuluisivat ainakin L10T-koulutus, jonka ytimessä on ajatus yksinkertaisesta uskon todeksi elämisestä omassa arkielämässä, koulutus ja tuki pienryhmien aloittajille ja vetäjille sekä seurakuntien ”motivaatiopäivät”, joissa voisi yhdessä miettiä seurakunnan tilannetta, toimintaa ja kehittämiskohteita. Viimeisin nousi toiveena esiin Lähetyskeskuksen seurakunnille tekemässä kyselyssä, joka paljasti myös, että monet seurakunnat olisivat valmiita tekemään yhteistyötä Lähetyskeskuksen kanssa, mutta se vaatii aktiivista otetta Lähetyskeskuksen puolelta.

Tällä hetkellä mietin myös kovasti sitä, miten nettiä voisi koulutustoiminnassa hyödyntää. Haaveissa on, että voisin vielä tämän vuoden puolella suunnitella ja toteuttaa yhden nettikurssin. Teema on vielä mietinnässä, mutta haluaisin luoda uskonelämää ruokkivan ja innostavan kokonaisuuden. Toivottavasti tästä on seuraavalla kerralla jo lisää kerrottavaa. Ainakin tässä on teille rukoiltavaa. Tallinnan kotiseurakunta, johon kohdistuisi pieni osa työpanostani, on vielä selvittelyssä, mutta saattaa selvitä jo perjantaina.

Pitääkö olla vahva ja reipas?

Kävin viime viikolla Tartossa opiskelijaillassa opettamassa aiheesta ”Pitääkö minun olla vahva ja reipas?” Virossa korostuu vielä Suomeakin enemmän se ajatus, että yksin pitää pärjätä. Tätä harhaluuloa ihmiskuntahan on oikeastaan kantanut mukanaan syntiinlankeemuksesta asti, kun luottamus Jumalaan vaihtui tahtoon olla riippumaton ja päättää itse. Siitä asti olemme yrittäneet pärjätä yksin ja

ansaita arvoamme. Mutta ei Jumala odota meiltä reippautta ja vahvuutta, ei Hän luonut meitä yksinäisiksi suorittajiksi. Hän loi meidät yhteyteensä ja rakkautensa kohteiksi, elämään yhdessä toisten ihmisten kanssa. Jeesus, joka täytti puolestamme kaikki vaatimukset, ei myöskään

ensisijaisesti kutsunut opetuslapsiaan tekemään vaan olemaan kanssaan. (Mark. 3:14) Tämä vuosi on ollut meistä monelle todella raskas ja syksyn pimeydessä voimat voivat olla vähissä. Ei siis yritetä pinnistää itsestämme vahvuutta ja reippautta, vaan pidetään huoli siitä, että olemme lähellä Jeesusta.

Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Fil 4:19

Siunausta, voimia ja iloa syksyn pimeään!

Liisa

Rukous- ja kiitosaiheita:

 Viisautta ja siunausta uusien työkuvioiden suunnitteluun,

nettikurssin toteutukseen ja tulevaan koulutustyöhön

 Kotiseurakunnan löytyminen ja sopivat tehtävät siellä

 Koronakriisin päättyminen ja adventin ja joulun tilaisuudet

epävarmana aikana

 Oma terveys ja jaksaminen – vuosi on ollut rankka

 Sleyssä alkaneet yt-neuvottelut

 Kiitos uudesta kodista ja kauniista ympäristöstä

 Kiitos hyvistä kollegoista ja ystävistä

 Kiitos sinusta, joka rukoilet

