Lokakuiset terveiset!

Kirjeitä Heikkilöiltä 31.10.2024

Piispa viidessä eri maassa

Hei, ystävä! Mitä kuuluu? Tässä kirjeessä pääset meidän mukaan tutustumaan piispaamme ja kuulemaan muita ajankohtaisia kuulumisia täältä Pohjois-Ugandasta! Piispa Ezra Bako on henkilö, jota ihailemme suuresti. Hän on myös yhteistyökirkkomme piispa, joten meillä on etuoikeus tehdä töitä yhdessä. Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilainen kirkko toimii tällä hetkellä viidessä maassa, sillä kirkon jäsenet ovat paenneet sotia ympäröiviin maihin Ugandaan, Etiopiaan ja Keniaan. Viisi maata on aika paljon!

Kuitenkin piispa Ezra onnistuu toimimaan piispana haastavissa oloissa: maantieteellisesti laajalla alueella ja ihmisten kanssa, jotka ovat joutuneet kohtaamaan sodan todellisuuden. Hän vierailee eri seurakunnissa ja eri maissa ja on hyvin perillä siitä, mitä missäkin tapahtuu. Lokakuussa kokoustimme Gulussa ja hän kertoi, että välillä hänen suunnittelemansa vierailu voi jäädä väliin, koska paikallinen pastori soittaa ja sanoo, että nyt ei ole turvallista vierailla. Näin on tänä vuonna käynyt esimerkiksi Tamburan alueen ja Nuba-vuorten vierailujen kohdalla. Gulusta piispa jatkoi matkaa Bweyalen pakolaisleirille, jossa hän vieraili Betlehem-seurakunnassa. Matkansa piispa kulki busseilla. Hän haluaa panostaa nuoriin ja kirkon hyvään rakenteeseen ja hallintoon. Vierailessamme Palabekin seurakunnassa piispa kannusti nuoria oppimaan ja käyttämään aikansa viisaasti. On hienoa, että saamme olla omalla panoksellamme tukemassa kirkkoa niin nuorisotyössä kuin hallinnon kehittämisessä

Koulutuksesta inspiraatiota työhön

Meillä oli mahdollisuus kouluttautua tärkeästä aiheesta kuun alkupuolella, kun täällä Gulussa järjestettiin Helping without hurting in Africa -koulutus. on tarkoitettu erityisesti afrikkalaisille kirkon johtajille, mutta myös lähetystyöntekijöille ja kristityille kehitysyhteistyöntekijöille. Saimme viisi päivää aamusta iltaan hyvää opetusta. Koulutuksessa tarkastellaan köyhyyttä ja viisaita keinoja sen vähentämiseksi. Aika monta kirjaa aiheesta onkin kirjoitettu ja eri vaihtoehtoja tarjottu. Nyt lähdettiin liikkeelle raamatullisista perusteista. Yhdessä pohdimme köyhyyden syitä ja sitä, kuinka painokkaasti Raamattu ohjeistaa auttamaan köyhiä. Iso kysymys on, kuinka auttaa kestävästi. Vastauksia etsittiin sekä tutkimustiedosta että Raamatusta. Oli tosi hienoa olla mukana koulutuksessa, jossa suurin osa osallistujista oli ugandalaisia. Ryhmäkeskusteluissa opimme hurjan paljon. Hienoa oli myös, että vaikeitakaan asioita ei väistelty, vaan niistä puhuttiin avoimesti. Kolonialismista ja neokolonialismista puhuttaessa teki eurooppalaisena mieli vajota maan alle, niin synkkä on historia. Lähetystyön historian suhde kolonialismiin on monitahoinen. Toisaalla lähetystyöntekijät ovat vastustaneet kolonialismia, kun taas toisaalla aktiivisesti edistäneet sitä. Onneksi näistä asioista on vuosien varrella puhuttu sekä opittu. Rukoilemme viisautta ja opiskelemme, että osaisimme itse toimia oikein.

Koulutus haastoi katsomaan köyhyyttä materiaalisen köyhyyden ohi ja näkemään se oireena jollekin syvemmälle. Jos oireen syytä ei hoideta, ei oirekaan katoa. Tämä tuntuu yksinkertaiselta, mutta koulutus herätti huomaamaan, että helposti keskitymme hoitamaan oiretta, vaikka meidän tulisi keskittyä sen juurisyyhyn.

Kokouksia ja puutarhanhoitoa

Lokakuussa vietimme isompaa kokousta yhteistyökirkon, lähetysjohtaja Villen ja lähetystyöntekijöiden kesken täällä Gulussa. Oli hienoa istua yhdessä alas ja mm. suunnitella strategiaa seuraavalle viidelle vuodelle . Olemme myös pyöräilleet, lukeneet kirjoja ja hoitaneet pientä kasvimaata. Pienessä yrttitarhassamme kasvoi basilikaa, pinaattia ja korianteria, kunnes yhtenä yönä joku eläin oli käynyt syömässä yrtit parempiin suihin… 🙂 Toivottavasti sinun lokakuusi on sujunut mukavasti. Jälleen kerran suurin kiitos siitä, että rukoilet puolestamme.

Kiitos myös taloudellisesta tuesta! Tuellasi voimme työskennellä eteläsudanilaisten ja sudanilaisten lähimmäisten kanssa.<3

RUKOUSAIHEITA

-Kiitos varjeluksesta liikenteessä.

-Kiitos hyvistä kokouksista ja koulutuksesta.

-Viisautta työhömme ja sen suunnitteluun.

-Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja

-Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

-Mahdollisuus vierailla Etelä-Sudanin puolella.

-Kiitos jokaisesta työmme tukijasta ja meitä rukouksissaan kantavasta.

Lämpimin terkuin, Paula ja Lauri