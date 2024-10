Lokakuiset terveiset!

Richard Ondichon lähettikirje 5/2024

4.10.2024

Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Apostolien teot 5:41-42

Pietari ja jotkut muista apostoleista olivat saarnanneet evankeliumia kaikkialla Jerusalemin kaupungissa. Mutta suuri neuvosto oli suutuksissaan tästä ja pidätti heidät ja toi heidät kuulusteltavaksi. Pidätys oli järkyttävällä tavalla hoidettu, koska heitä hakattiin, jotta heidät saataisiin hiljennettyä. Huomaa, että tällä tavalla yleensä hakattiin vain niitä, jotka olivat tehneet jotain todella väärää. Apostolit eivät olleet tehneet mitään laillisesti väärin, paitsi järkyttäneet temppelin johtoa, eikä se ollut lain piiriin kuuluva asia.

Sen jälkeen heidät vapautettiin ankaralla varoituksella, että he lakkaisivat puhumasta Jeesuksesta. Yllä oleva Raamatun teksti kertoo, että opetuslapset lähtivät iloisena siitä, että heidät katsottiin arvollisiksi kärsimään häpeää Jeesuksen nimen vuoksi ja siksi he jatkoivat Jeesuksesta puhumista kaikille, joita tapasivat.

Se, mitä kohtaat tänään, voi olla ilon lähde. Raamattu kertoo meille: Nämä miehet iloitsivat, koska Jumala piti heitä kelvollisina kestämään tämän vaivan, jotta Jeesus tulisi näkyväksi. Jeesus tuli selvästi näkyväksi näiden miesten elämän kautta. Jeesus tekee itsensä myös meidän kauttamme ystävillemme ja naapureillemme näkyväksi, jos voimme tehdä sen, mitä Pietari ja Johannes tekivät. He pysyivät uskollisina ja kuuliaisina. Se teki Jeesuksen näkyväksi ja antoi heille suurta iloa.

Iloitse, kun ihmiset pilkkaavat sinua siksi, että uskot Jeesukseen. Sanasi, tekosi ja reaktiosi ovat osoitus rakkaudestasi Jeesusta kohtaan. Se osoittaa, kuka Jeesus todella on. Ota oikea asenne kärsimykseen.

Rukoukseni tänä päivänä on, että sinä ja minä olisimme rohkeita todistajia siitä, kuka Jeesus on; ettemme pelkää pilkkaa Jeesukseen uskomisesta; että Jumala vahvistaa meitä kärsimyksen aikoina Jeesuksen puolesta; ja että sinä olet oikea todistaja kärsimyksessä Jeesuksen puolesta.

Syyskuu vierähti todella nopeasti ja sää pysyi suhteellisen lämpimänä ainakin täällä Etelä-Suomessa. Viikoittaiset raamatuntutkistelumme ja jumalanpalveluksemme ovat sujuneet hyvin. Jumalan armosta monet kansainvälisen seurakuntamme jäsenet ovat saaneet turvapaikkaluvat. Tämä on tuonut mukanaan myös muita haasteita perheiden uudelleen yhdistämiseen liittyen, sillä jokainen perhe joutuu maksamaan 2300€ ja jos perheessä on 18-vuotias lapsi niin isän tulee maksaa vielä toiset 2300€. Samalla täytyy pohtia, kuinka valmistaa perheenjäseniä, jotka saavat todennäköisesti jonkinlaisen kulttuurisokin. Suurin osa näistä perheistä tulee islamilaisesta ympäristöstä, jossa esimerkiksi naiset pukeutuvat eri tavalla.

Niille, jotka ovat onnistuneet saamaan perheensä tänne, on ongelmia. Nainen on saattanut oppia siihen, että hän ei voi mennä yksin tekemään edes ostoksia, tai vaikkapa kouluun. Irakissa he ovat tottuneet menemään kaikkialle yhdessä aviomiehensä kanssa. Uuden perheen on ollut vaikea liittyä jumalanpalvelukseen, koska he eivät ole vielä kääntyneet ja siksi he voivat olla kovastikin kristinuskoa vastaan. Olen joskus joutunut vierailemaan perheiden luona yksityisesti tutustuakseni heihin ja keskustellakseni henkilökohtaisella tasolla siitä, mistä kristinuskossa on kyse. Tällaiset vierailut ovat alttiita väärinkäsityksille, ja toisaalta kovin usein vierailulla on vaikea käydä.

Viime vuosina olen luonut yhteyksiä joihinkin Irakissa oleviin arabian kääntäjiin. Esimerkiksi, eräs tyttö pyysi ystäväänsä tulkkaamaan opetustani arabiaksi, koska hänen poikaystävänsä oli kastekoulussa Luther-kirkolla. Tämä nainen on englannin kielen opettaja yhdessä koulussa Bagdadissa. Tulkattuaan neljä kuukautta opetustani, hän muuttui oman todistuksensa mukaan, ja kertoi, että hän ymmärsi kristinuskon niin hyvin ja että hän oli valmis menemään yhdessä kasteelle täällä Luther-kirkossa. Saatuaan selville, että hänen oli mahdotonta matkustaa yksin Suomeen, eikä maahanmuuttovirasto myöntäisi kasteen perusteella myönnettävää matkustusviisumia, lopulta tyttö kysyi, voisinko kastaa hänet verkossa, mikä on myös mahdotonta. Tämä ei ole ainoa haaste, jonka tämä palvelutyö tuo mukanaan, mutta monet ihmiset ovat kääntyneet auttaessaan tulkkauksessa.

Pidän kuitenkin ilona voidessani todistaa Kristuksesta muillekin, jotka näkevät edelleen kristinuskon ja kristityt islamilaisen maailman värittämänä. Olen ajatellut, että tämä on vaikeuskoulu, koska joskus minusta tuntuu, etten ole tehnyt mitään. Mutta Jumala on kaikin tavoin siunannut minua tällaisella työllä, että saan jakaa hyviä uutisia julkisesti ja yksityisesti.

Muistakaa edelleen muslimityötä pääkaupungissa.

Kristuksessa, Hänen palvelijansa ja sinun

Riku