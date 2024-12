Loppuvuoden puuhia

Maikki Ochiengin lähettikirje 8

2.12.2024

Orpotyön toimiston väki on ollut kiireinen koko marraskuun ajan. He ovat valmistautuneet sulkemaan toimiston joululomaksi niin, että kaikki on valmista heti vuoden alussa, kun opiskelijat tulevat toimistoon hakemaan tarvikkeita. He ovat hankkineet mm. metallisia säilytyslaatikoita, petivaatteita ja koulukirjoja. Hankintoja ajatellen meille tarjoutui mahdollisuus vierailla patjatehtaalla. Vierailun tarkoituksena oli luoda hyvä suhde tehtaan omistajiin, ja näin ehkä saada tulevaisuudessa lahjoituksia työllemme. Oli mielenkiintoista nähdä, miten modernin tehtaan nämä nuoret olivat tehneet parin vuoden aikana. En ollut koskaan ajatellut, miten vaahtomuovipatjan valmistus tapahtuu tarkkojen vaiheiden kautta. Vierailu oli kaikin puolin onnistunut. Orpotyön kenttätyöntekijät ovat jakaneet lapsille tulleita jouluposteja. Hekin jäävät ansaitulle joululomalle joulukuussa orpotyöntiimin joulujuhlan jälkeen.

Raamattuleiri

Marraskuun lopulla järjestettiin Credo-ohjelman tukemille tytöille perinteinen raamattuleiri. Sleyn rahoittaman Credo-ohjelman kautta tuetaan tyttöjä, jotka haluavat välttää sukuelinten silpomisen ja lapsiavioliiton. Diakoniatyöntekijä Susan toimii ohjelman työntekijänä ja itse olen mukana yhdyshenkilönä ja johtokunnassa Sleyn edustajana. Leirin ohjelmassa oli tärkeää yhdessäoloa, raamattuopetuksia, vertaistukea, leikkiä ja askartelua. Tämän sivun kuvat ovat Credon leiriltä.

Lomapuuhaa

Kenialaisen koulujärjestelmän mukaisesti lapset ovat pitkällä joululomalla. Diakoniatyöntekijät ovat lähettäneet minulle kuvia lapsista ja kertoneet kuvateksteissä, mitä lapset tekevät lomalla. Monet nuoret auttavat kotitöissä, kuten huolehtivat eläimistä, kantavat vettä joelta ja etsivät ruoanlaittonuotiota varten risuja. Monesti lapset kertaavat kouluaineita myös lomalla. Aikaa jää myös ystävien kanssa viettämiseen. Rukoillaan, että kaikilla saisi olla hyvä joululoma.

Lämmin kiitos kaikesta, niin taloudellisesta tuesta kuin rukouksista työni puolesta kuluneen vuoden aikana.

Työmme on mahdollista lahjoitusten turvin.

Siunausta loppuvuoden päiviin, hyvää joulua!

Rukousaiheita:

joulunvietto kaikkialla maailmassa

orpotyön tukemat lapset, jotka sairastavat

nuorten työllistyminen

Koko orpolapsityön työntekijätiimi

Credo ohjelman tytöt ja diakoniatyöntekijä

Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

Virkistystä vapaapäiviin

Varjelusta liikenteessä

Kiitos rukouksistasi

Terveisin,

Maikki