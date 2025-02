Maailmalta Matongoon

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 2/2025

10.2.2025

Terveiset jälleen Kisumusta! Mennyt kuukausi on vierahtänyt nopeasti. Pikkuhiljaa olen päässyt palailemaan arkirutiineihin sekä työn että vapaa-ajan puolesta. Viime syksynä aloitin vuosien tauon jälkeen jälleen pilateksen, ja joulutauon jälkeen onkin ollut taas hienoa palata tämän harrastuksen pariin. Pyörälenkeillekin olen jo tämän vuoden puolella ehtinyt, joten vuosi on sikälikin alkanut mukavasti.

Lukukausi Matongossa

Matongon kevätlukukausi alkoi tammikuun puolenvälin jälkeen. Tällä kertaa opetettavanani on diakoniaan ja perhe-elämään keskittyvä opintojakso diakoniopiskelijoille. Tämä opintojakso sijoittuu heidän opintojensa viimeiseen lukukauteen, joten nyt on hyvä varustaa naisia vielä vahvemmin käytännön työhön. Opintojaksolla käymme läpi muun muassa kristillistä avioliittokäsitystä, parisuhteen hoitamista, erilaisia perhemalleja, perheen hengellistä elämää sekä erilaisten ristiriitojen ratkaisemista. Seurakuntatyössä diakoniatyöntekijät kohtaavat lapsia, nuoria, pariskuntia ja perheitä, joten erilaiset lähestymistavat ja työkalut näihin tilanteisiin ovat tarpeen. Tällä kertaa opintojaksolle osallistuu vain kaksi opiskelijaa, joten opintojaksosta tulee varsin intensiivinen meille kaikille.

Kaukana kotoa

Matongon teologisessa seminaarissa opiskelee kenialaisten lisäksi paljon opiskelijoita myös muista Itä- ja Keski-Afrikan maista, joiden luterilaiset kirkot ovat halunneet lähettää opiskelijoita tänne Länsi-Keniaan. Tällä hetkellä opiskelijoita on Kenian lisäksi tullut Etelä-Sudanista, Ugandasta, Ruandasta, Malawista, Tansaniasta, Sambiasta ja Kongon demokraattisesta tasavallasta. Aiemmin opiskelijoita on ollut myös Etiopiasta. Niin kenialaiset kuin ulkomaalaisetkin opiskelijat asuvat koululla aina koko lukukauden ajan eli noin kolme ja puoli kuukautta, ja matkustavat koteihinsa vain lomilla. Monilla opiskelijoilla on jo perhe, joten keskittyminen opiskeluun saattaa joskus olla haasteellista ja erossaolo vaikeaa. Toisaalta perheet joutuvat selviytymään pitkiä aikoja ilman toista vanhempaa usein monien taloudellisten ja sosiaalisten vaikeuksien keskellä. Rukoillaan kaikkien Matongon opiskelijoiden sekä heidän perheidensä puolesta, jotta opiskelijat saisivat voimia opiskeluun ja perheet tarvitsemaansa tukea näissä haastavissa olosuhteissa.

Uusi kappeli amerikkalaisin varoin

Amerikkalaisen Missouri Synodin lähetysjärjestön keräämän taloudellisen tuen turvin on Matongon teologisen seminaarin pihaan rakennettu uusi kappeli (kuva löytyy alkupeärisestä kirjeestä: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/02/virpi-otienon-lahettikirje-helmikuu-2025) Kappelin käyttöönottojuhlaa vietettiin eilen, ja osallistuin tuohon tilaisuuteen yhdessä muun opettajiston sekä opiskelijoiden kanssa. Yhteistyökirkkoni Kenian evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Joseph Ochola siunasi kappelin käyttöön. Juhlassa oli mukana luonnollisesti myös Missouri Synodin lähetystyöntekijöitä täältä Keniasta sekä kutsuvieraita aina Amerikasta asti. “Jumala ompi linnamme” kaikui voimallisesti uudessa kappelissa.

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Rukousaiheita

Kiitos hyvin alkaneesta vuodesta

Kiitos terveydestä

Siunaa Matongon opiskelijoita perheineen

Varjele liikenteessä

Anna virkistystä vapaa-ajalle

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti.

1. Johanneksen kirje 5:14

Lähetysterveisin,

Virpi