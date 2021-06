Maailmassa kaikki hyvin

Otsikon on pakko tuntua mauttomalta, pilkkaavaltakin. Tätä kirjoittaessani uutiskuvat suoltavat vihan viestiä Israelin juutalaisten ja Gazan palestiinalaisten väliltä. Vaikka maailman uutiset eivät kiinnostaisi yhtään, pystyisi jokainen kertomaan maailmalta esimerkkejä siitä, että kaikki ei todellakaan ole hyvin.

Olen saanut kuluneen vuoden ajan käydä Sleyn lähetyskurssia. Yksi parhaimpia anteja itselleni on ollut näköalan avautuminen maailmanlähetykseen. Meidänkin järjestömme toimii maissa ja alueilla, joilla moni asia on hälyttävän huonosti. Äskettäin Toivaset siirtyivät Myanmarista vallankumouslevottomuuksien alta Bangkokiin. Sitä ennen Afrikasta evakuoitiin suurin osa läheteistämme suojaan koronapandemialta ja terveydenhoitojärjestelmän romahtamiselta. Nyttemmin Viron ja Venäjän työmme on varovaisesti taas käynnistynyt – siitäkin huolimatta, että Venäjän ja EU:n suhteissa on eletty jääkautta. Kaikki hyvin?

Pintapuolisesta tarkastellen maailmassa koskaan ei kaikki ole hyvin. Esimerkiksi käy vielä kentistämme Japani. Siellä ei sodita. Elintaso on korkea ja yhteiskunta vakaa. Silti meidän nettityömme vastaanottaa jatkuvasti viestejä paikallisilta, jotka kyselevät hyvin tutulta kuulostavia asioita: Mikä on elämäni tarkoitus? Miten voisin oppia tuntemaan Jumalan? Vihaan itseäni enkä pidä elämääni minkään arvoisena. Onko minulla vielä toivoa? Saanko mennä kirkkoon, miten minun pitää siellä toimia? Voisiko olla salaa kristitty? Tällaisia ja monia muita kysymyksiä lähettimme Tiina Latva-Rasku esitteli meille. Siis ongelmia, jotka pysyvät, vaikka ulkonaisesti kaikki olisi kunnossa. Mitä Tiina kysyjille tarjoaa? Ensiavuksi Bibletoolbox. Siellä on rautaisannos kristinuskoa eri kielillä. Käy katsomassa!

Kun sain vierailla Keniassa alkuvuodesta 2009, tajusin pian, että meidän resursseillamme tätä maata ei ikinä autettaisi aineellisesti samalle tasolle kuin Suomi on. Lähetyskurssilla Antti Saarenketo kertoi kokemuksistaan Sudanissa, ”joka on kehityksessä ainakin 30 vuotta Keniaa jäljessä”. Sekä omat kokemukseni että lähettiemme kertomukset huutavat samaa: Meillä on pakko olla jotakin muutakin tarjottavaa!

Kun Sley avasi ensimmäisen lähetyskenttänsä Japanissa vuonna 1900, maassamme oli koettu vahvaa hengellistä liikehdintää. Sleyn parissa puhuttiin ”autuuden ajasta”, koska näihin aikoihin tuhannet olivat löytäneet elämäänsä turvan ja toivon ”koko maailman autuudesta”. Ihan yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus hoiti pelastustyössään koko maailman kaikkien ihmisten syvimmän ongelman kuntoon. Se, mikä erottaa meidät Jumalasta, on nyt sovitettu. Valmista pelastusta saadaan viedä kaikille ihmisille lähellä ja kaukana. Kun tämä kirkastuu omakohtaisesti, syntyy halu jakaa parasta myös eteenpäin. Jumala rakastaa koko maailman kaikkia ihmisiä! Kaikkien on saatava se tietää. Missä ikinä joku ottaa tämän sanoman vastaan, maailma kirkastuu. Vaikka moni asia ehkä on tosi huonosti, silti pohjimmiltaan kaikki on hyvin. Tästä syystä Sley haluaa muiden mukana olla maailmanlähetyksessä mukana. Rakkauden rintamaan se kutsuu sinuakin mukaan.

”Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti.” (Ps. 73:25–26)