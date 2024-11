Maata Näkyvissä -festareiden ensimmäistä päivää vietettiin hyvällä sykkeellä ja iloisella mielellä

Maata Näkyvissä -festarit alkoivat tänään Turussa Gatorade Centerissä ja Messukeskuksessa. Koko viikonlopun kestävää tapahtumaa vietetään teemalla Olet turvassa.

Perjantai käynnistyi energisesti hengellistä poppia esittävän Jippii Youthin tahdissa. Monipuolisesta musiikkikattauksesta vastasivat lisäksi muun muassa hiphop-duo Immanuel, vuosikymmenien suomigospelin juuret omaava Pro Fide sekä kauniiden melodioiden Eve & Ossi. Yllätysesiintyjänä lavalle nousi Suomen eturivin artisteihin lukeutuva Juha Tapio, jonka hittibiisien mukana lauloi koko festarikansa.

Yhdysvalloista Los Angelesista Maata Näkyvissä -festareille pääpuhujaksi on saapunut Sarah Crowder. Opettajanakin työskentelevä Crowder lähestyi turvassa olemisen teemaa yleisönsä osallistaen videopelien kautta.

– Kun kohtaamme vaaroja tässä maailmassa, emme kohtaa niitä koskaan yksin, sillä Jeesus on kanssamme. Aseemme ei ole puinen miekka kuten pelissä. Taistelu on jo voitettu, koska Jeesus on voittanut kuoleman. Hän ei varusta meitä miekalla vaan lupauksillaan. Se on täytetty, hän sanoi ristillä, Crowder summasi perjantaina puheensa lopuksi.

Tapahtuman turvallisuutta on huomioitu teeman ohella myös käytännössä.

– Vuosi vuodelta keskitytään enemmän myös opetuksessa siihen, ettei kukaan jäisi yksin. Meillä on tehty Maata Näkyvissä -etiketti, joka sisältää paljon ohjeita siitä, miten käyttäydymme toisiamme kohtaan. Ja tuntuukin siltä, että täällä nuoret huomaavat toisensa, kertoo Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen.

– Turvallisuudesta huolehtivat järjestyksenvalvojat ja häirintäyhdyshenkilöt. Häirintäyhdyshenkilöt esitellään lavalla viikonlopun aikana useita kertoja, jotta ihmisillä olisi matalampi kynnys mennä juttelemaan, Heinonen sanoo.

– Lisäksi meillä on perinteistä sielunhoitoa kipupisteen nimellä. Jos ahdistaa tai on joitakin ihmiselämän murheita mielen päällä, niin kipupisteelle voi mennä rohkeasti juttelemaan. Ei tarvitse jäädä yksin, rohkaisee Heinonen.

Maata Näkyvissä -festareille saapui väkeä tänä vuonna saman verran kuin vuosi sitten. Tapahtuman tuottaja Samuli Luomaranta kertoo ensimmäisen festaripäivän sujuneen hyvällä sykkeellä ja iloisella mielellä.

– Olen aamusta alkaen seurannut Maata Näkyvissä -festareiden Instagram-tilin kautta sitä, miten upeita ryhmiä ja valtavan kaukaa ympäri Suomen on tänne matkannut. On suorastaan liikuttavaa, että tämä koetaan niin tärkeäksi ja halutaan tulla yhteisen sanoman äärelle, Luomaranta toteaa.

– Ja huomennakin pääsee vielä mukaan. Jos tulee sellainen olo, niin lämpimästi tervetuloa! Halliin mahtuu ja lippuja saa, hän kutsuu.