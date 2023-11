Maata Näkyvissä -festareiden lauantai tarjoili suomigospelin tähtiä ja suuria tunteita

Lauantaina Turun Gatorade Centerin käytävillä on käynyt tiivis kuhina. Maata Näkyvissä -festareiden monipuolinen ohjelma on tarjonnut jokaiselle jotakin. Festarikävijät ovat saaneet kuunnella, osallistua, laulaa mukana ja kisailla. Perinteiden mukaisesti lauantai-iltana palkittiin myös vuoden festariseurakunta, joka tänä vuonna tuli Torniosta. Noin viisikymmenpäinen, pinkkiin sonnustautunut joukko vastaanotti pokaalin iltakonsertissa. Yhteensä kävijöitä on festarilauantaina ollut 5300.

Los Angelesista Maata Näkyvissä -festareiden pääpuhujaksi saapunut Sarah Salzberg on viikonlopun aikana käsitellyt tämän vuoden festariteemaa Et ole yksin eri näkökulmista ja tuonut Raamatun kertomukset lähelle arkisiakin tilanteita ja kokemuksia. Salzberg toteaa seurakunnan olevan valtava lahja jokaiselle paikkakunnalle, Suomelle ja maailmalle. Hän kertoo rukoilevansa, että kun ihmiset näkevät Kristuksen kirkon, he voisivat nähdä Jumalan, joka on myötätuntoinen, armollinen, kärsivällinen, rakastava ja uskollinen lupauksilleen.

– Jumalan, joka muistuttaa päivittäin, että emme ole yksin, hän täydentää.

Artistikattauksessa on tänä vuonna panostettu suomalaiseen gospeliin huomioiden eri tyylilajit ja suosikit. Lauantain aikana lavalle ovat nousseet muun muassa Tera, Immanuel, Kotiinpalaajat ja PapiPike. Suuren yleisön tuntema, valovoimainen Ilta sykähdytti lauantain iltapäiväkonsertissa.

Festarilauantaina Maata Näkyvissä -festareiden kävijät saivat kokea yhdessä monenlaisia tunteita. Festaripäivän päättäneessä iltakonsertissa tunnelma oli Gatorade Centerin kattoakin korkeammalla. Juhlahumun keskellä moni kuulijoista koki myös syviä haikeudentunteita. Illan päättänyt supersuosikki kls. nähtiin tänä vuonna Maata Näkyvissä -festareilla viimeistä kertaa, sillä bändi on kertonut päättävänsä kaksikymmenvuotisen taipaleensa alkuvuodesta 2024.

Tapahtuman johtaja, Sleyn nuorisotyönjohtaja Juha Heinonen kertoo lauantai-iltana olevansa tyytyväinen sekä kävijämäärästä että hienoista konserteista.

–Iloitsen siitä, miten artistit ja puhujat ovat tänään panostaneet ja käsitelleet myös yksinäisyyden teemaa monella tavalla. Läpi päivän on menty pintaa syvemmälle ja rohkaistu luottamaan Jumalan sanaan, Heinonen pohtii.

– Myös osallistujat tuntuvat olevan tyytyväisiä festareihin. Minulla on tänään kiitollinen mieli kaikesta.