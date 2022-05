Maata Näkyvissä -festareiden ohjelma on julkaistu  

Suomen ja Pohjoismaiden suurimman kristillisen nuorisotapahtuman Maata Näkyvissä -festareiden tämän vuoden ohjelma on julkaistu. Maata Näkyvissä -festareita vietetään marraskuun kolmantena viikonloppuna 18.–20.11.2022 Turun Gatorade Centerissä ja Messukeskuksessa. Teemana on tänä vuonna Ilon päivä.

Maata Näkyvissä -festarit kokoaa tuttuun tapaan kaikki suomigospelin kestosuosikit kls.:stä Juhani Tikkaseen ja Maksettuihin Viuluihin. Erityisiä ja harvemmin festareilla kuultuja artisteja ovat muun muassa Pastori Pike sekä Kristiina Brask. Mielenkiintoisen paluun tarjoaa 2010-luvun alkupuolen isoin nimi Immanuel. Kansainvälistä väriä Maata Näkyvissä -festareille tuovat kiitetty ruotsalainen sisarustrio Lin D ja Manchesterista saapuva sielukas Lily Jo. Puhujavieraaksi saapuu suosittu amerikkalainen pastori Matt Popovits.

Tämän vuoden Maata Näkyvissä -festareista tekee erityisen se, että poikkeusolojen jälkeen on tarkoitus palata normaaliin päiväjärjestykseen eli koko viikonlopun suurtapahtumaan. Festarit jouduttiin siirtämään syksyllä 2020 vuodella eteenpäin, ja viime vuonna tapahtuma oli yksipäiväinen.

– Nyt tuntuu hienolta kutsua ihmisiä paikalle koko viikonlopuksi. Osittain tästä syystä tapahtuman teemaksi muodostui Ilon päivä. Tuntuu hienolta ja jännittävältä järjestää pitkästä aikaa koko viikonlopun tapahtumaa. Toivottavasti muut ovat odottaneet tätä yhtä paljon kuin me järjestäjätkin, sanoo tapahtuman projektipäällikkö Riina Halme.

Maata Näkyvissä -festareiden keskiössä on tuttuun tapaan gospelmusiikki, yhteyden kokeminen, nuorten keskinäinen kohtaaminen, raamattuopetus sekä kristillinen nuorisokulttuuri lähes kaikissa mahdollisissa muodoissa. Mukana on musiikin lisäksi nuorten puheenvuoroja, raamattuopetusta, tanssia, draamaa ja näyttämötaidetta. Pientä sporttia on luvassa muun muassa pingisturnauksen muodossa.

Uutta ja erityistä on entistä vahvempi ote sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi tubettajat Arttu Laitinen ja Nino Ärling voi bongata koko viikonlopun ajan festarihaasteita tarjoamassa.

– Iloitsen ohjelmatarjonnan moninaisuudesta, jossa isossa osassa ovat itse nuoret. Nuorten määrä ohjelmassa lisääntyy vuosi vuodelta, kertoo tapahtuman ja Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen.

Maata Näkyvissä -festareiden 2022 lipunmyynti on nyt auki tapahtuman nettisivuilla osoitteessa www.maatanakyvissa.fi. Sivuilta löytyy myös ohjelma kokonaisuudessaan.

HUOM! Liity tukemaan Maata Näkyvissä -festareita MN-Liigaan osoitteessa www.maatanakyvissa.fi/mnliiga Sinua tarvitaan nyt.