Maata Näkyvissä -festareihin on nyt 51 viikkoa aikaa

Viikko sitten vietimme Turussa kolmen vuoden tauon jälkeen koko viikonlopun kestäneitä Maata Näkyvissä -festareita. Sain kevään, kesän ja varsinkin syksyn aikana todella paljon rohkaisevia viestejä monilta henkilöiltä. Tiedän myös, että Maata Näkyvissä -festareiden puolesta rukoiltiin paljon. Olen todella kiitollinen kaikesta tuesta. Ilman Pelastetaan Maata Näkyvissä -festarit -kampanjaa olisimme tällä hetkellä aika surullisissa fiiliksissä. Nyt tiesimme jo festariviikolla, että nämä eivät jää viimeisiksi Maata Näkyvissä -festareiksi. Taloudellisesti tämä vuosi ei ollut menestys. Kolmen vuoden tauko näytti meille jo alkusyksystä, ettei tekstiä ”permanto täynnä”, tarvita tämän vuoden festareilla. Meitä oli päivittäin paikalla noin tuhat henkeä vähemmän, kun vertaamme osallistujajoukkoa muutaman vuoden taakse.

Ei eletty jäähyväisiä, vaan jonkun uuden alkua

Sitten iloisiin uutisiin. Moni vanhempi ja pitempään festareilla ollut osallistuja sanoi ohjelman näyttävän siltä, että vedettiin täysillä. Muutamia vuosia sitten oli enemmän sellaista tunnelmaa että: ”harmi, kun ihmisiä on taas vähän vähemmän ja tuokin katsomon osa on nyt tyhjä.” Tämä vuonna ei mehusteltu Maata Näkyvissä -festareiden pitkiä jäähyväisiä, vaan elettiin hetkessä ja iloittiin uudesta alusta kolmen vuoden tauon jälkeen. Tunnelma sykki iloa ja onnellisuutta. Kaikki toimi yhteisöllisyyttä rakentaen. Opetuksia ja puheita kuunneltiin, ne olivat syvällisiä. Nuorten puheenvuorot koskettavia, bändit laittoivat parastaan ja yleisö eli täysillä mukana juontajien hauskoissa jutuissa. Maata oli näkyvissä ja toivoa sekä iloa oli ilmassa paljon.

Maata Näkyvissä -festarit olivat ainakin allekirjoittaneelle muutamien pitkien vuosien jälkeen rohkaiseva kokemus. Pidimme festariviikonlopun jälkeen keskiviikkona ensimmäisen palaverin Puisto Liven konklaavin kanssa. Se oli todella innostava palaveri. Sisällöstä, markkinoinnista, ruokailusta ja tapahtuman toteuttamisesta sateli toinen toistaan parempia ideoita. Minulle tuli tunne, että tämän porukan kanssa on ihan parasta suunnitella tulevaa.

Miltä näyttää marraskuu 2023?

Kun vuosi vaihtuu, alkaa Maata Näkyvissä 2023 ohjelman suunnittelu aivan täysillä. Kutsumme taas kaikkia mukaan Suomen ja Pohjoismaiden suurimpaan kristilliseen nuorisotapahtumaan. Viime viikonloppuna taas tajusin, ettei tällaista tapahtumaa ole toista. Kutsumme mukaan nuorta seurakuntaa yli kirkkokuntarajojen. Kootaan joukkoja, varataan bussi ja tullaan marraskuussa Turkuun. Kutsumme perheitä, joita nytkin oli ilahduttavasti mukana festariviikonlopun touhuissa. Maata Näkyvissä on vuosi vuodelta enemmän ja enemmän kaikenikäisten tapahtuma. Jäähallin hämärään sulautuu myös vanhempi väki hyvin mukaan. Kutsumme kaikenikäistä väkeä tietysti myös talkoisiin tulevanakin vuonna.

Minulta kysyttiin erässä haastattelussa, että miksi tätä tapahtumaa järjestetään vielä näin täysillä, että eikö voisi jo antaa periksi, kun nuoria on kuitenkin vähemmän liikkeellä. Niin kauan, kun Maata Näkyvissä -festarit tavoittaa suuria, tuhansien nuorten joukkoja teemme tätä täysillä. Meidän ensimmäisenä tehtävänämme on kertoa Jeesuksesta. Hän sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. Kutsumme ihmisiä tälle Jeesuksen tielle ja haluamme kulkea mukana sillä tiellä yhteyttä kokien. En tiedä tämän suurempaa tehtävää ja kutsumusta. Olen todella kiitollinen siitä, että saan olla tässä mukana. Rukoilemme ja teemme työtä täysillä koko vuoden, marraskuuta 2023 silmällä pitäen.

Mikä Maata Näkyvissä -festareilla puhutteli?

Mikä puhutteli sinua eniten tämän vuoden festareilla? Omalla kohdallani puhuttelevin esitys oli Ester Viljasen huikea show. Tämä vaatimattoman oloinen nuori nainen on trapetsitaiteen huikea ammattilainen. Hän lauloi ja teki mahtavia temppuja jäähallin katonrajassa. Jumalan suuruudesta kertoo se, miten hienosti Hän voi käyttää tätäkin nuorta naista ja hänen lahjakkuuttaan valtakuntansa hyväksi. Jälleen yksi osoitus siitä, miten monipuolinen ja moninainen on se kenttä, jossa nuoremme elävät ja hengittävät maailman paineen keskellä. Toinen puhutteleva hahmo oli huoltoportilla pakkasessa koko viikonlopun seisonut järjestyshenkilö, joka jaksoi aina hymyillä ja vilkuttaa hänen ohitseen meneville ihmisille. Näin toimii talkoolainen, joka on kutsuttu tärkeään tehtävään. Maata Näkyvissä -festarit näyttivät ja rohkaisivat siinä, mitä nuoremme tarvitsevat kaikesta eniten.

He tarvitsevat turvallisen paikan, jossa saa kestäviä, Jumalan sanasta nousevia, eväitä sekä yhteyttä toisten nuorten kanssa. Näitä eväitä tarjoillaan taas marraskuussa Turussa. Sitä ennen kokoonnutaan Karkkuun Maata Näkyvissä -leirille maaliskuussa ja heinäkuussa. Muistetaan, että Jumalan Sanan lupaukset toimivat ja Pyhä Henki saa viedä ja varustaa meitä koko vuoden. Tässä auttaa ratkaisevasti se, että elämme seurakuntayhteydessä. Maata on näkyvissä, emmekä ole yksin, toteaa myös ensi vuoden festariteema.

Nähdään siellä!