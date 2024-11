Maata Näkyvissä -festarit kasvussa – ensi vuonna juhlavuosi: Maata Näkyvissä 40. kerran!

Olet turvassa -teemalla vietetyt 39. Maata Näkyvissä -festarit päättyivät Turun Gatorade Centerissä ja Messukeskuksessa energisen viikonlopun jälkeen sunnuntaina. Kävijämäärä nousi viime vuodesta, kun paikalle saapui 13 700 kävijää. Turussa 39. kerran järjestettyjen Maata Näkyvissä -festareiden kävijämäärä täytti odotukset. Maata Näkyvissä -festareista on kasvanut vuosikymmenten aikana Pohjoismaiden suurin kristillinen nuorten viikonlopputapahtuma.

– Näinä aikoina on haastavaa saada ihmisiä paikalle, mutta pääsimme tänä vuonna kävijämäärätavoitteeseen. Meillä oli paikalla 127 seurakuntaryhmää ja yli 13 700 ihmistä, niin kyllä tässä on hyvä mieli lähteä pohtimaan tulevaa juhlavuotta, Sleyn nuorisotyön johtaja ja Maata Näkyvissä -festareiden tapahtumajohtaja Juha Heinonen iloitsee.

Ensi vuonna Maata Näkyvissä -festarit järjestetään jo 40. kerran. Tapahtuman suunnittelut käynnistyvät Heinosen mukaan innostuneissa tunnelmissa vielä tämän vuoden puolella yhteistyössä ohjelmatoimisto Puisto Liven kanssa. Maata Näkyvissä -festarit järjestetään seuraavan kerran 21.-23.11.2025 teemalla Uskollinen. Vuoden 2025 tapahtuman lipunmyynti alkoi Maata Näkyvissä -festareiden verkkosivuilla heti viimeisen konsertin päätyttyä.

– Haemme ensi vuoden tapahtumaan varmaankin vähän nostalgiaa. Suunnittelun keskiössä ja ytimessä ovat kuitenkin 15–20-vuotiaat. Teemme koko perheen nuorisotapahtumaa, Heinonen lupaa ja tapahtuman tuottaja Samuli Luomaranta jatkaa: lämpimästi tervetuloa vuoden päästä!

Sunnuntain iltapäivän konserttiin odotettu Tera joutui perumaan keikan viime tingassa. Tilalla esiintyivät Pekka Simojoki, Heidi Simelius sekä Sami Asp.

– Esiinnyin myös aivan ensimmäisessä Maata Näkyvissä tapahtumassa vuonna 1985 pienen bändini kanssa, enkä voinut ymmärtää millainen tapahtumasta vielä kasvaisi, Simojoki kertoi ja jatkoi.

– Lauloimme silloin yhden tietyn laulun, jonka esitämme vielä tähän loppuun, hän jatkoi ja yhtye laulatti Turkuhallia rippileireiltä tutulla Evankeliumi -kappaleella.

Tapahtumaa järjestävän Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen nuorisotyön johtaja Juha Heinonen oli sunnuntai-iltapäivänä hyvillä mielin.

– Koko viikonloppu on ollut tunnelmallinen ja hyvä, erityisesti lauantai-illan tunnelman koin mieleenpainuvana. Talkoolaisten ihmeellinen asenne puhuttelee minua vuosi vuodelta enemmän. Täällä on ollut joka hetki hyvin vahva hengellinen anti kaikessa mitä lavalta on tullut ja olen siitä kiitollinen, Heinonen kertoo.