Maata Näkyvissä -festarit käynnistyivät – ilo ja yhteisöllisyys läsnä

Pohjoismaiden suurin kristillinen nuorisotapahtuma Maata Näkyvissä -festarit käynnistyi tänään Turussa Gatorade Centerissä ja Messukeskuksessa. Ilo on ollut kantavana teemana läpi perjantain festariohjelman ja -tunnelman. Päälavalla on ollut vahva kattaus gospelmusiikkia, kun lavalle nousivat kotimaiset Freesia ja Vanamo sekä ruotsalainen energinen sisarustrio Lin D. Tapahtuman yhdysvaltalainen pääpuhuja Matt Popovits muistutti kuulijoita siitä, että vaikka usein etsimme onnellisuutta somea selaamalla, ei pysyvä ilo kuitenkaan löydy sieltä. Mukana ovat olleet myös suosikkitubettajat Arttu Laitinen ja Nino Ärling, jotka haastavat festarikävijöitä energiseen ja iloiseen tekemiseen tapahtuma-alueella koko viikonlopun ajan.

Tänä vuonna Maata Näkyvissä -festareilla on haluttu nostaa esiin nuorten omia lahjoja ja taitoja. Lavalla nähtiinkin nuoria tanssimassa, puhumassa ja laulamassa. Etukäteen mukaan hakeneista talenteista festariperjantaina lavalle nousi Juuso Leppämäki. Hän soitti säveltämänsä kappaleen ja sai koko yleisön eläytymään mukana kännyköiden valojen tuikkeessa.

Perjantai-ilta huipentui jo toista kertaa järjestettyyn Suomen suurimpaan nuorteniltaan. Perinteisen nuortenillan elementit olivat läsnä poikkeuksellisessa ympäristössä Gatorade Centerillä. Yhteisöllisessä illassa laulettiin kaikkien tuntemia yhteislauluja housebandin johdolla, leikittiin ja kisailtiin.

Maata Näkyvissä -festareita järjestävän Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen iloitsee havainneensa illan aikana vanhan ja tutun Maata Näkyvissä -festareiden tunnelman olevan läsnä.

– Lisäksi olen erityisen iloisena kuunnellut, miten vahvasti on puhuttu Jumalan suuruudesta, Jeesuksen hyvyydestä sekä siitä, millä me ihmiset kelpaamme ja olemme korvaamattoman arvokkaita. Tämä vahva viesti on kuulunut niin nuorten puheenvuoroista, opetuksista kuin artistienkin suusta. On puhuttu luomisesta ja lunastuksesta, tiivistää Heinonen.

Kävijöitä Maata Näkyvissä -festareille kerääntyi perjantai-illan aikana hieman vajaa 4 000. Seurakuntaryhmiä osallistuu festareille 120, joista pohjoisin on lähtenyt matkaan Utsjoelta asti. Festarivieraita on saapunut myös ainakin Ruotsista ja Virosta. Festareiden kokonaiskävijämäärän odotetaan olevan tänä vuonna noin 15 000.

Pohjoismaiden suurin kristillinen nuorten tapahtuma Maata Näkyvissä -festarit järjestetään tänä vuonna 18.–20.11.2022 Turussa Gatorade Centerissä ja Messukeskuksessa. Tänä vuonna Maata Näkyvissä -festarit järjestetään jo 37. kerran ja teemana on Ilon päivä. Tapahtuma lähti liikkeelle vuonna 1984 menehtyneen turkulaisen lukiolaispojan muistojuhlana. Paikalle odotetaan tänäkin vuonna saapuvan yli 15 000 kävijää eri puolilta Suomea. Tapahtuman järjestävät Sleyn nuorisotyö ja joukko Turun evankelis-luterilaisia seurakuntia.