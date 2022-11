Maata Näkyvissä -festarit uudistuvat: ensi vuoden tapahtuman tuottaa Puisto Liven tiimi

Maata Näkyvissä -festarit jatkavat tulevaisuuteen uudistuvalla organisaatiolla. Riina Halmeen jättäessä projektipäällikön tehtävän laaditaan tapahtumatuotanto uudella tavalla. Maata Näkyvissä -festarit järjestävä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on solminut ohjelmatoimisto Puisto Live oy:n kanssa sopimuksen vuoden 2023 tapahtuman tuotannosta.

– Tahdon kiittää Riina Halmetta sitoutuneesta työstä Maata Näkyvissä -festarien projektipäällikkönä halki vaikeiden koronavuosien. Ensi syksynä koemme Puisto Liven tuottamana tunnelmansa säilyttäneen, mutta uudistuneen kristillisen nuorisotapahtuman, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.

Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen jatkaa edelleen tapahtuman johdossa. Projektipäällikön tehtävät, kuten sopimusasiat, markkinointi ja viestintä sekä valtavan talkoo-organisaation johtaminen jaetaan Puisto Live Oy:n tekijäjoukon kesken.

– Olemme Maata Näkyvissä -festareiden kanssa uuden edessä. Uskon, että tämä joukkue antaa Maata Näkyvissä -festareille parhaan mahdollisuuden voittaa nykyhetken asettamat haasteet. Miika Luomaranta, Samuli Luomaranta, Lauri Halme ja Juhani Tikkanen tuntevat tapahtuman. Eikä tuotannon jakautuminen useille harteille ole mitenkään uusi asia Maata Näkyvissä -festareiden historiassa, Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen kertoo.

– Kiitän Puisto Liveä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Maata Näkyvissä -festareilla on pitkä historia, ja se on ainutlaatuinen tapahtuma, joka ansaitsee paljon tekijöiltään. Riina Halme ja Maaria Toskala ovat tapahtuma-alan ammattilaisina tehneet upeaa työtä viime vuosina tapahtuman eteen. Uskon, että meillä on tarvittava osaaminen Maata Näkyvissä -festareiden tuottamiseksi sekä kehittämiseksi jälleen eteenpäin, Puisto Liven toimitusjohtaja Miika Luomaranta jatkaa.

Maata Näkyvissä -festarien tulevaisuus herätti aiemmin tänä vuonna suurta huomiota. Yli 1 700 ihmistä kokoontui elokuussa Facebook -ryhmään laatimaan keräystä, jonka tarkoituksena oli koota vähintään 50 000 euroa projektityöntekijän palkkaamiseksi. Ryhmä teki ihmeen: rahaa koottiin yhdessä 160 000 euroa. Ensi vuoden Maata Näkyvissä -festareita tehdään tästä lahjasta kiitollisena: mahdollisimman tehokkaasti ja tulevaisuuteen katsoen.

Maata Näkyvissä -festarit järjestetään tänä vuonna perjantaista sunnuntaihin 18.–20. marraskuuta. Osta lippusi täältä.

