Vastailen japanilaisten kysymyksiin kristillisestä uskosta ja Raamatusta. Eräs kysyjistä oli huolissaan Matteuksen evankeliumin 7. luvun jakeesta 14: “Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!” Hän kysyi: “Kun te kristityt katsotte elämäänne taaksepäin, niin näyttääkö siltä, että te pääsisitte Taivaaseen?

Ellet ole

– pieni lapsi (lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta, Luuk. 18:16)

– tai kameli (joka mahtuu neulansilmästä, Markus 10:25)

– tai köyhä leski (joka antoi vähästään, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi, Luuk. 21:4),

niin mahdottomalta näyttää, eikö niin?”

Raamatun vaatimusten ja ihmiselämän käytännön todellisuuden välinen huikea kuilu oli selvästi avautunut hänen silmiensä eteen.

Suostun siihen, että Jeesus vastaa minusta

Kysymyksiin vastaamisessa yksi eniten käyttämistäni artikkeleista Bible Toolbox-sivustollamme on Pasi Palmun kirjoittama ja Ken Takakin japaniksi kääntämä “Miten pääsen taivaaseen? Miten voin pelastua?” Se alkaa reippaalla törmäämisellä samaan, mahdottoman korkeaan muuriin:

“Kerran eräs rikas mies kysyi Jeesukselta, miten saisi ikuisen elämän. Mies oli elänyt hyvin. Jeesus käski hänen myydä omaisuutensa, antaa rahat köyhille ja seurata sitten häntä. Mies synkistyi – vaatimus oli liikaa.

Jeesuksen opetuslapset olivat ymmällään: ”Kuka sitten voi pelastua?” Jeesus vastasi: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.”

Juuri tämä on kristinuskon vastaus. Meitä sitoo itsekkyys. Rakastamme itseämme enemmän kuin muita…Onko meillä mitään toivoa? Kristinuskon vastaus eroaa kaikkien muiden uskontojen vastauksesta. Keskus ei ole ihminen, eikä se, mitä ihmisen on tehtävä. Katse kääntyy Jeesukseen Kristukseen. Hän teki sen, mihin kukaan meistä ei pysty. Hän otti omakseen hävityn asiamme Jumalan edessä ja sovitti pahuutemme ristillään.

Jumalan sydämessä on nyt täydellinen anteeksiantamus. Evankeliumissa se ilmoitetaan meille. Omistamme sen uskolla. Uskossa Jeesukseen pelastumme taivaaseen. Kun minut on kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, tiedän elämäni kuuluvan Jumalalle. En yritä itse vastata elämästäni Jumalalle, vaan suostun siihen, että Jeesus vastaa minusta.

Taivaaseen pääsystä voi olla varma, koska Jeesuksesta ja hänen työstään voi olla varma.

“Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” (Ef. 2:8–9)”

Harvojen löytö

Siinä on se ahdas portti, joka kelpaa vain harvalle: Jeesus Kristus, armo lahjaksi hänen ristintyönsä tähden, kasteessa annettu, ilman mitään omaa ansiota, Jumalalta lahjaksi saadulla uskolla kiinni pidetty, elää syntisenä mutta armahdettuna joka päivä viimeiseen hengenvetoon saakka, kunnes edelleen, yksin armosta, ristin tähden, Jeesus kantaa omaksi ottamansa Taivaan Kotiin.

Jeesus sanoi: “Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu.” (Joh. 10:9) Me, tai se mitä teemme, emme ole tie Isän luo, vaan Jeesus yksin. Tärkeintä elämässä on törmätä omaan mahdottomuuteensa ja myöntää se, ja sitten löytää tämä kapea tie, joka vie elämään, ja pysyä siinä. Jumalalle on todellakin kaikki mahdollista. Hänelle kuuluu kaikki kunnia.

Hän voi antaa uskon lahjan niin suomalaiselle kuin japanilaiselle.

