Maija Nyman innostuu arkikohtaamisista

Haastattelun aikana tarinoita elävästä elämästä pulpahtelee Maijan mieleen. Hän on oppinut, että kun asiat menevät toisin kuin on suunnitellut, Jumalalla on sormensa pelissä. Näin tapahtui esimerkiksi vuosia sitten, kun Maija oli menossa Hope for Europe – Women in Leadership -konferenssiin Kroatiaan yhdessä Päivä Osakeyhtiön toimitusjohtaja Merja Pitkäsen kanssa. Maija oli onnistunut hankkimaan edulliset lentoliput Ljulbjanaan. Matkalla heille valkeni, että kohdemaa oli väärä – Slovenia eikä Kroatia.