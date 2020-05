Maikki Ochiengin lähettikirje

ETÄYHTEYKSIÄ

Marja Ochiengin lähettikirje 11.5.2020, 4/2020

Vajaa kaksi kuukautta on kulunut nopeasti. Välillä on harmittanut kyllä todella kovasti peruuntuneet suunnitellut ja todella odotetut työtehtävät ja se, että vaikka on täällä Suomessa, niin ei voi viettää aikaa normaaliin tapaan läheistensä kanssa. Kiitollinen olen kuitenkin niistä pienistä hetkistä, joita olen saanut viettää perheen kanssa ja ystävän kanssa metsäeväsretkillä ja kävelyillä. Epävarmuus tulevasta ja pandemiatilanteen seuraaminen kahden maan osalta väsyttää ja huolestuttaa mieltä. Jokaisella meistä mielessä on varmasti samantyylisiä huolia ja murheita. Kaiken tämän keskellä on lohdullista kuitenkin muistaa se, että Jumala on lupauksensa mukaisesti meidän kanssamme kaikkina päivinä, siis tänäänkin. Kun huolet tuntuvat liian painavilta, on hyvä pysähtyä keventämään taakkaa ja jättää kaikki asiat rukouksessa Jumalalle. Yhteys rukouksessa Jumalalle on aina auki eikä siihen tarvita mitään erityistä digitaitoa.

Tänä ihmeellisenä aikana yhteys lähetysystäviin on myös säilynyt ja saanut uusia ulottuvuuksia. Joidenkin tukijoiden kanssa olen saanut keskustella puhelimessa ja olen saanut osallistua pariin lähetysiltaan etänä. Hienoa, että on kanavia mitä kautta voimme kertoa työstämme. Nyt on ollut myös hyvää aikaa kertailla swahilinkieltä. Tavoitteenani on joka päivä käydä pieni hetki läpi jotain kielioppiasiaa. Katsotaan miten pitkään innostus tähän asiaan pysyy yllä. Keniassa pärjää hyvin englannilla ja siksi motivaatio swahilin opiskeluun on ollut alhainen. Kisumussa ihmiset eivät yleensä edes halua puhua swahilia vaan he käyttävät mieluummin englantia tai omaa äidinkieltään, joka on yleensä Kisumun alueella luokieli. Nuorten käyttämä swahili on slangia ja sitä on hyvin vaikea ymmärtää kaikkien oppimiensa kielioppisääntöjen jälkeen. Kerran autossani istui kaksi nuorta jotka puhuivat keskenään ja ihmettelin heille, että mitä kieltä he oikein puhuvat. He vastasivat että tämähän on swahilia, mutta en kyllä ymmärtänyt tuosta keskustelusta puoliakaan. Olen nyt asunut Keniassa pian kolmetoista vuotta ja englantini ei kyllä yhtään noudata kielioppisääntöjä. Tämä harmittaa erityisesti aina silloin, kun kirjoitan virallisia kirjeita tai pöytäkirjoja. Joskus huomaan myös, että suomenkielenikään ei ole niin kovin hyvää ja kielioppisäännöt siitäkin unohduksissa. Pitäisi siis varmasti myös kertailla äidinkielen kielioppia!

Monenlaista puuhaa kyllä siis riittää perustyön lisäksi. Olen saanut jatkaa kummilapsityön yhdyshenkilön tehtäviä ja kirjoitellut kummilasten kuulumisia kummeille. Pidän yhteyttä tiimimme jäseniin puhelimitse viestejä lähettämällä. Olen saanut myös heiltä muutamia videoita, joita olen editoinut orpolapsityön tukiseurakuntien käyttöön. Kukaan orpolapsityön piirissä olevista lapsista tai huoltajista ei ole sairastunut koronaan. Se on suuri kiitoksenaihe. Suuri kiitoksenaihe on myös erittäin pätevä toimistomme työntekijä, Molly Agandi. Hän on hyvällä otteella huolehtimassa siitä, että kaikki sujuu työssämme hyvin. Hän on luotettava

työtoveri, jonka kanssa on hyvä tehdä työtä yhdessä. Nyt tilanne näyttää siltä, että Keniaan en voi palata ainakaan ennen elokuuta, mikä oli tiedossa jo Suomeen lähtiessäkin. Teen töitä touko- kesäkuun ja sitten heinäkuun olen kesälomalla. Elokuussa on sitten tarkoitus jatkaa taas kummilapsityön yhdyshenkilön tehtävää joko täällä Suomessa tai sitten Keniassa. Toukokuussa valmistelemme jo lähettitoverieni kanssa alustavasti ensivuoden budjettia, tämäkin työskentely tapahtuu nyt osittain etänä tietokoneen välityksellä. Työmme Keniassa on mahdollista vain siksi, että meillä on takanamme suuri Kenian ystävien rukous- ja taloudellinen tuki. Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme! Viereisessä kuvassa kirjanpitäjämme Metrine vasemmalla ja oikealla pöydän takana istumassa Molly.

Keniassa koulut ovat edelleen kiinni ja etäkoulumahdollisuutta ei ole. Presidentti kertoi puheessaan, että koulut eivät tule avautumaan ainakaan ennen kesäkuuta. Ilta- ja yöaikaan Keniassa on ulkonaliikkumiskielto ja päivällä julkisilla paikoilla liikkuessa tulee käyttää maskia. Kokoontumisia ei ole saanut järjestää maaliskuun puolestavälistä lähtien, jumalanpalveluksiakaan ei siis ole järjestetty. Monenlaiset rajoitukset siis Keniassakin vaikuttavat ihmisten elämään. Viimeaikoina Keniassa on satanut erityisen paljon ja monilla alueilla on ollut suuria tulvia. Tämä on aiheuttanut ongelmia monen perheen elämään, sillä kasvimaan sato on tuhoutunut ja joidenkin kodit ovat myös veden vallassa. Haasteita siis riittää Kenialaisten elämässä. Rukouksiin nämä kaikki asiat.

”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.” Apt. 4:12

Siunausta sinulle kevät-kesäpäiviin!

Terveisin, Maikki

Rukous- ja kiitosaiheita:

• Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko

• Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista

• Sateiden aiheuttamat ongelmat mm. kasvimaiden tuhoutuminen ja malariaa levittävien hyttysten lisääntyminen

• Koronatilanne kaikkialla maailmassa

• Matongon orpokodin ja kummilapsihankkeen lapset ja työntekijät

• Etätyön tekeminen, vapaa-ajan vietto

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Marja Ochiengin työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Marja Ochiengin rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228 Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Sinikka Ahvenainen sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645. Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100 Keräysaika: 31.1.2017-31.12.2021