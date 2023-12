Marraskuinen kirje

Kirsi Vimparin lähettikirje 5/2023

22.11.2023

Kesälomani toinen osa alkaa torstaina 23.11., ja ajattelin laittaa marraskuisen kirjeen tulemaan lähinnä kuvien (kirje kuvineen löytyy mediakirjastosta: https://mediakirjasto.sley.fi/2023/11/kirsi-vimparin-lahettikirje-marraskuu-2023) ja lyhyempien tekstien muodossa teille. Tarttoon tuli eilen talvi, ja onkin hieno tästä lähteä vielä viettämään kesälomaa! Osan siitä vietän hieman lämpimämmässä ja loput toivottavasti talvisessa Tartossa. Mutta kohti tapahtumia: Aivan lokakuun lopulla pääsin ensimmäisen kerran tänä syksynä käymään Põltsamaalla nuortenillassa. Opetuksen osaksi printtasin raamatunkohdan liittyen illan opetukseen, ja tein siitä paloja illan pieneen ohjelmaan. Tämä porukka on ollut yhdessä pyhäkoulusta lähtien, ja he tykkäävät erityisesti piilotusleikeistä, ja muutamaa raamatunkohtaa etsimme ja pistimme kasaan ja tutkimme niiden sanomaa meille.

Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä.

Psalmi 46:2

Marraskuun alussa lähdimme Eliisen, opiskelijatoimintamme aktiivisen opiskelijan kanssa kohti IFESin evankelioimiskonferenssia Feueria. Kuvan keskellä oleva tapahtuman pääsihteeri Michael Ots on jo vuosia kutsunut Virosta osallistujia, ja saimme isot aplodit, kun vihdoin olivat virolaiset osallistujat tapahtuman 16 vuoden jatkumisen jälkeen paikalla.

Michaelin isänpuolen virolaisesta suvusta osa pakeni sotaaikaan Englantiin, ja siitä myös hänen virolainen sukunimensä juontaa juurensa. Jos Jumala suo, saamme hänet keväällä vieraaksi opiskelijatyön missioviikkoon, ja pääsemme kenties kuulemaan hänen sukunsa vaiheista lisää. Odotan innolla, miten Jumala haluaa näitä kaikkia vaiheita ja tilanteita, sekä kaikkia meille antamiaan lahjoja käyttää tämänhetkisten opiskelijoiden kutsumiseksi yhteyteensä.

Hieman ennen marraskuun puoliväliä olin mukana Puhjassa lasten- ja nuortenleirillä, jonka teemana oli ”Taivaan Isä”. Seurakunnan, osin rovastikunnan väen ja meidän vierailijoiden yhteistyönä syntyi monipuolinen kokonaisuus, jokiajeluineen ja tähtitornivierailuineen kaikkineen.

Leirin sunnuntaina en päässyt paikalle, kun olin jo aiemmin luvannut pitää Kambjan seurakunnan pyhäkoulun. Alimmainen kuva onkin sieltä, kun oli piirroshetki menossa. Kambjan pyhäkoulu on edelleen tiukasti esirukouslistalla, nyt on Hanna-Liina löytänyt ehkä yhden uuden vapaaehtoisen, joka on kiinnostunut opettelemaan pyhäkoulun vetämistä. Rukoillaan, että vapaaehtoisia ja perheitä tulisi pyhäkouluun lisää!

Olen menossa joulukuussa seuraavan kerran Kambjaan, ja olisi tärkeää ja ihanaa, jos saisimme ensi vuodelle rinkiin enemmän tekijöitä. Nyt olemme käytännössä pystyneet pitämään Kambassa pyhäkoulun vain kerran kuussa, ja toisen kerran Mirjam on mennyt poikien kanssa Elvan seurakunnan pyhäkouluun. Se on toisaalta myös iloista, että pojat ovat kuulemma kaivanneet omaa pyhäkoulua, ja heitä harmittaa, kun se on niin harvoin. Mutta rukoillaan, ja me täällä päässä teemme lisää käytännön etsintätyötä.

Marraskuun puolivälissä yleensä suuntaan nuorten kanssa Maata Näkyvissä -festareille, mutta nyt Oleniukset suuntasivat Turkuun heidän kanssaan ja minä lähdin Tarton Paavalin seurakunnan seurueen kanssa Siilinjärvelle viikonlopuksi. Siilinjärven seurakunta on niin Paavalin ystävyysseurakunta kuin minun nimikkoseurakuntani, ja meitä kutsuttiin piispantarkastuksen huipennusviikonloppuun ja seurakunnan juhlaan mukaan. Oli hieno kokemus ja valtavan iso ilo osallistua! Varsinkin mieltäni lämmittivät kohtaamiset niin aiemmilla vierailuilla tutuiksi tulleiden ihmisten kanssa, kuin uusien kanssa. Ja ihanasti meistä pidettiin kaikin puolin hyvää huolta.

Nyt on seuraavana luvassa siis kesäloman toinen puolisko, ja heti loman jälkeen joulukuussa itsenäisyyspäivän jälkeen suuntaan uudelleen Põltsamaalle ja sunnuntaina on luvassa pyhäkoulun jälkeen Valgan rovastikunnan nuorten kanssa adventinajan lyhtyvaellus. Saa muistaa niitäkin jo rukouksin!

Aina kun olin vähällä kaatua, sinun armosi, Herra, oli minun tukenani.

Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon.

Psalmi 94:18-19

En tiedä sinusta, mutta kyllä minä olen välillä kompuroinut ihan maahan asti. Tai lentänyt oikein lennokkaasti liukkailla. Niin käytännössä kuin kuvainnollisesti. Mitä olen oppinut? Välillä Jumala antaa voimia nousta itse ylös, ja välillä Hän lähettää siihen apua. Joko ihan nähtävää tai erityistä näkymätöntä. Apu tulee Herralta, kuten myös lohtu ja ilo. Tämän vuodenajan keskellä sitä iloa saa välillä etsiskellä, mutta on se siellä. Suurin ja parhain ilo kun ei riipu meistä, vaan Hänestä, joka on jo tulossa.

Kiitos- ja rukousaiheita

•Kiitos vapaaehtoisista ja työntekijöistä kaikissa työyhteyksissä. Pyydämme jokaiselle varjelusta, siunausta ja johdatusta.

•Rukoilemme Kambjan pyhäkouluun ja Põltsamaan nuorteniltoihin lisää vastuunkantajia ja osallistujia. Rukoilemme Talvipäivien suunnitteluvaiheen puolesta, ja Valgan rovastikunnan nuorisotyön puolesta.

•Kiitos johdatuksesta, jokapäiväisestä leivästä, tarvittavista voimista ja levosta. Rukoillaan myös tarvittavaa terveyttä ja jaksamista talveen.

•Rukoilemme rauhan puolesta vaikeissa konflikteissa ja sodissa, pyydämme lohdutusta ja apua kaikille kärsiville.