Martti Haverinen: Helsingin Luther-kirkon toiminta tavoittaa kaikenikäisiä 

Sydämeni sykkii iloa, kun saa nähdä, että Jumala herättää hengellisesti kuolleita hengellisesti eläviksi myös pääkaupunkiseudulla. On mahtavaa, kun yksittäiselle ihmiselle tulee elämän merkittävimmäksi asiaksi se, että Kristus on verellään sovittanut myös tämän synnit. Ja vaikka elämänarvot olisivat olleet kovin vastakkaiset kuin mitä Jumala sanassaan käskee, Raamattua lukiessa moni asia onkin yhtäkkiä selvää. Omalla elämällä on tarkoitus. Pyhä Henki tekee työtään ihmeellisesti!

Helsingin Luther-kirkon suomenkielisessä ja kansainvälisessä messuyhteisöissä sekä eri-ikäisten viikkotoiminnassa myös hengellisesti vastasyntyneet saavat kasvaa Kristuksen tuntemisessa sanan ja sakramenttien kautta, toisten kristittyjen yhteydessä. Suomenkielisten, kello 16 alkavien messujen osallistujamäärän keskiarvo oli viime vuonna koko vuoden osalta 150,1. Yhtenä sunnuntaina oli messussa väkeä jopa yli kolmesataa.

Luther-kirkon toiminta tavoittaa kaikenikäisiä, mutta erityisesti opiskelijaikäisiä ja nuoria aikuisia on ollut runsaasti. Helsingin Evankelisten Opiskelijoiden illoissa on monesti ollut lähemmäs sata osallistujaa, toisinaan yli sen, ja ainakin kerran jopa yli 130.

Itä-Afrikan, Irakin ja Iranin lisäksi ihmisiä on muun muassa myös Ukrainasta ja Venäjältä. Kristuksessa meillä on rauha, ja hänessä me olemme yhtä.

Soili Haverinen siirtyi elokuussa Luther-kirkon teologin tehtävästä Suomen teologisen instituutin pääsihteeriksi. Luther-kirkon työntekijäresurssien väheneminen toi omat haasteensa.

Tilojen käyttöä hankaloittaa joulukuussa alkanut remontti, jonka myötä kiinteistön omistava työeläkeyhtiö Varma uudistaa talotekniikkaa. Kirkon lehteri kokoontumistiloineen on poissa käytöstä vielä jonkin aikaa. Sleyn keskustoimisto on siirretty väistötilaan korttelin toiselle puolelle.

Keväällä myös kellarin kokoontumistilassa avataan pintoja tietoliikennekaapelien uusimiseksi kirkon yläpuolella sijaitseviin toimistokerroksiin. Kiinteistön julkisivuremontin takia ulkoseinustalla on telineet ja suojapressut näillä näkymin kesäkuuhun asti.