Matka Jatkuu…

Vanhasten lähettikirje 1/2023

”Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa

ja aika repiä istutus.” (Saarnaaja 3:1-2)

Nyt on tullut aika Vanhasen pojalle alkaa pistämään pillejä pussiin täällä Ugandassa. Sydämessä on haikea olo, mutta myös samalla kiitollinen. Tähän asti Herra on auttanut! Mielessä laulun sanat ”Huomisesta emme tiedä esirippu eteen jää, minne aikonetkin viedä tänään tahdon ylistää.”

Tämä päätös siirtyä Gulusta eteenpäin on meillä kypsynyt hiljalleen mielissämme viime vuonna ja vahvistunut tämän vuoden aikana. Tämä lähtöprosessi on vaatinut pohdintaa ja huokailuakin ylöspäin, on ollut soutamista ja huopaamista. Päätökseemme on vaikuttanut erityisesti tyttäremme Amanin koulunkäynti. Gulussa ei ole kansainvälistä yläastetta jossa hän voisi jatkaa opintoja. Myös työtehtävissä koen antaneeni panokseni siihen, mitä varten minut tänne ELCSS_S kirkon työyhteyteen aikoinaan lähetettiin. Tuntuu myös vahvasti siltä, että on tullut itselle aika siirtyä eteenpäin ja antaa samalla tilaa uusille läheteille ottamaan täällä seuraavaa askelta.

Muistan kun saavuin Keniaan tammikuussa vuonna 2006, melkein kaksi vuosikymmentä sitten. Paljon on sen jälkeen tapahtunut ja vettä virrannut Aurajoessa. Kiitollinen mieli Jumalan huolenpidosta ja siitä että olen saanut elää elämääni ja palvella paikallani täällä Afrikan auringon alla. Tänne jää varmasti osa sydäntä! Myös pienen tyttäremme Imani Irja-Riitan hauta tulee pitämään ajatuksemme täällä Pohjois-Ugandassa osaltaan jatkossakin.

Tammikuussa Sleyn pappi Rankisen Jari Suomesta tuli opettamaan meille Galattalaiskirjettä. Koulutus oli Bweyalen leirillä ja kesti viikon. Luterilaisen kirkon pappeja tuli paikalle aina Sudania ja Etelä-Sudania myöten. Opetuksesta jäi itselle mieleen että meillä on WAR IN OUR HEARTS (5:17) mutta myös PEACE IN OUR HEARTS (5:22).

Tammikuussa saimme pitää myös yhteistä lähettien tapaamista Sleyn Kenian lähettien kanssa. Tapasimme tuolla Mbalen alueella kauniissa maisemissa. Meillä oli hyvä ja virkistävä aika yhdessä. Saimme myös videoyhteydellä nauttia puhuttelevista hartauksista, joita meille piti Sleyn lähetysosaston työntekijät Suomesta.

Helmikuussa kävimme perheellä Keniassa uusimassa lasten viisumeita. Heille myönnettiin sittemmin myös 12kk opiskelijaviisumit. Koulu Matilla ja Amanilla on sujunut hyvin. Heitä tulee hakemaan kouluun moottoripyörä joka aamu 8.00 maissa tuosta portilta, samalla tavoin kuin viisi vuotta sitten kun tänne Guluun asetuimme… Olemme kiitollisia varjeluksesta ja heidän hyvästä kouluyhteisöstä täällä Gulussa.

Hoitelen vielä hieman kirkon NGO luvan (meni umpeen viikko sitten) uusimisprosessia täällä Ugandassa sekä joitakin talousraportteja ja suunnitelmia tälle vuodelle. Pääsiäisen jälkeen olisi tarkoitus alkaa pakkailemaan. Florencella on huhtikuussa reissu Nairobiin anomaan viisumia Suomeen. Olisi itsellekin hieno vielä päästä käymään Keniassa tapaamassa maasaiveljiä ja muita rakkaita. Katsotaan järjestyykö. Toukokuussa lennot Suomeen, JHS.

SRK-vierailut, syksyllä (syys-marraskuu) olisi tarkoitus tulla vierailemaan lähettäjäseurakunnissa. Olisi hienoa tavata teitä lähettäjät, kertoa viimeisiä kuulumisia työstä, sanoa kädestä pitäen kiitoksia ja rukoilla yhdessä. Tieto siitä että ”me muistamme teitä ja työtänne rukouksin” on ollut rohkaisemassa ja kantamassa eteenpäin vaikeinakin aikoina. Pistäkää viestiä vierailuista: pauli.vanhanen@gmail.com.

Uutta kenttää meille ei ole ollut Sleyn puolelta tässä tilanteessa osoittaa. Olemme tällä tietoa palaamassa Suomeen pysyvästi… ainakin toistaiseksi. ☺

Työ täällä Etelä-Sudanin / Sudanin kirkon työyhteydessä jatkuu uusin voimin ja tukenne on edelleen äärimmäisen tärkeää. Lähettitoverit Taisto ja Anna Sokka ovat olleet täällä Gulussa nyt vuoden verran opiskelemassa arabiaa ja kehittämässä ELCSS_S kirkon teologista koulutusta. Lisäksi uutta lähettiyksikköä on kaavailtu saapuvaksi syksyllä. He odottavat Sleyn hallituksen aamenta. Toivottavasti ensi kirjeessä voin kertoa heistä ja Sokista lisää. Tämä työ ja alue (Etelä-Sudan-Sudan ja Uganda) ELCSS-S kirkon työyhteydessä tarvitsee edelleen lähetyksen panosta. Ei jätetä hommaa kesken!

Myös rukouskamppanja Etelä-Sudanin puolesta edelleen jatkuu. www.sley.fi/rukoilerauhaa/

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa.” Ef. 1:3

Tehtävä kirkkaana mielessä!