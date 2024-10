Matkavalmisteluja

Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. (Jes. 55:8-9)

Poukkien lähetystervehdys 2/2024

22.101.2024

Syksystä syksyyn

Syksy on tullut Suomeen kauniin kesän jälkeen. Syksy saapuu myös Japaniin, joskin ilman jäähtymistä ja sen mukanaan tuovaa ruskaa on vielä odoteltava jonkin aikaa. Viime vuonna saimme ihailla syksyn kauniita värejä vielä marrasjoulukuun vaihteessa Tokion katujen varsilla sekä sisämaahan suuntautuvilla, kauniita vuoristomaisemia halkovilla junamatkoilla Suwan ja Iidan seurakuntiin. Yhtä hyvin suomalainen kuin japanilainenkin voi kiitollisin mielin todeta kotimaastaan: Ihana maa on tullut osakseni, kaunis perintö on minulle annettu. (Ps. 16:6) Kunpa vielä ymmärtäisimme niin täällä kotimaassa kuin Japanissakin, että elämä – jokainen hengenveto mukaan lukien – ei ole itsestään selvyys, vaan kaikki on Jumalan suurta lahjaa meille. Silloin osaisimme kiittää: ”Sinä olet minun valtiaani, sinulta saan kaiken hyvän!” (Ps. 16:2)

Lähetysmatkan suunnittelua

Kesän lopulla tapasimme Yoshimuran perheen Suomessa, ennen kuin he ehtivät palata kotimaankaudeltaan työnsä pariin Tokioon. Saimme jatkaa kasvokkain jo keväällä sähköpostin kautta aloittamaamme syksyn lähetysmatkan suunnittelua. Tulevaan kolmiviikkoiseen matkaamme sisältyvät kolme sunnuntaita on jo jaettu kolmen seurakunnan kesken. Näin sunnuntain vietosta saarnoineen ja jumalanpalvelusten jälkeisine ohjelmahetkineen seurakuntalaisten kanssa on sovittu Tokion Ikebukuron, Ookayaman sekä Suomi-kirkon kanssa. Näistä Ikebukuron kirkko on vanhin Sleyn lähetystyön tuloksena Tokioon syntynyt seurakunta. Kakkosena on Ookayaman kirkko, joka juhlii tänä syksynä 90-vuotistaivaltaan. Suurimman työpanoksemme suuntaamme nuorimpaan Suomikirkkoon, joka sekin tulee ensi vuonna toimineeksi jo 35 vuotta. Sinne on suunnitteilla myös käsityöpiiriä ja kahvilapäivää. Samoin vierailusta Mitakan teologiseen seminaariin ja hartauden pitämisestä sen opiskelijoille ja henkilökunnalle on jo päätetty. Lopun ohjelman osalta neuvottelut ja suunnittelut ovat vielä käynnissä.

Matkailoja

Aikaisemmilta lähetysmatkoilta nousee mieleen monia kiitoksenaiheita: tuttujen ja uusien ihmisten kohtaamiset, lämpimät vastaanotot ja yhdessä vietetyt hetket seurakunnissa, julistus- ja opetustilanteet, joissa on saanut pitää esillä maailman parasta sanomaa. Psalminkirjoittaja kirjoittaa tästä Jumalan armon täyttämästä rakkaudesta: Pyhille, jotka maan päällä ovat, hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. (Ps. 16:3) Sen lisäksi, että Jumala ylläpitää monin tavoin meille syntymälahjana antamaansa elämää, hän tarjoaa myös lapsekseen syntymisen mahdollisuutta. Tämän hän tekee siksi, että me syntiemme tähden hengellisesti kuolleet pelastuisimme kadotukseen johtavalta kuoleman tieltä. Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. (Ps. 16:11)

Erityisesti olemme iloinneet mahdollisuuksista kertoa lapsille ja heidän vanhemmilleen elämän tiestä ja taivaasta. Japanissa on onneksi myös kristillisiä päiväkoteja, joissa lapset oppivat laulujen, rukousten ja Raamatun kertomusten ja ulkoa opeteltavien raamatunlauseiden kautta Jeesuksesta, joka pitää huolta ajallisen elämän tarpeistamme ja jolla on varattuna meille myös katoamaton perintö taivaassa. Herra, sinä olet minun perintöosani, sinulta saan ruokani ja juomani, sinun kädessäsi on minun arpani. (Ps. 16:5) Toivomme myös tulevalle matkalle lasten tapaamisia, jotta voimme jakaa heille joulunodotustuliaisina Päivin tekemät joulukalenteripöytäkuvakirjat.

Lähettäjän lupauksiin luottaen

Kesän koskettavimpia asioita oli rakkaan lähettitoverimme Mirja Partasen (s. Piirainen) menehtyminen sairauteen. Tutustuimme häneen Japanissa ollessamme ensimmäisellä kuusivuotiskaudellamme 1990-luvun vaihteen molemmin puolin. Japanissa syntynyt ystävyys säilyi Suomeen palaamisen jälkeenkin, mitä edesauttoivat Mirjan mutkaton ja rehti luonne, huumorintaju sekä yhteinen rakkaus Japanin lähetystyöhön. Mirja sai lähteä viimeiselle taipaleelle kotimatkallaan – meidän toisten vielä jatkaessa omaamme. Niin kauan kuin itse kullakin matkaan lähtemisiä ja tulemisia Jumalan omana riittääkin, saamme ottaa omaksemme nämä sanat: Iloiten te saatte lähteä matkaan, ja onnellisesti te pääsette perille. (Jes. 55:12)

Muistetaan, että julistetussa, kuullussa ja itse luetussa Jumalan Sanassa on tänäänkin elämää ylläpitävä ja uutta elämää luova voima niin omassa kuin toistenkin elämässä: Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. (Jes. 55:10-11)

Matkaseurasta kiittäen ja siunattuja syyspäiviä toivottaen

t. Päivi & Martti

Kiitetään

– Jumalan kaikille valmistamasta ja tarjoamasta kolminkertaisesta elämänlahjasta: elämästä luotuna,

Jeesuksen omana ja taivaan kansalaisena❣

– uudesta lähetysmatkan mahdollisuudesta (ks. Rukouskorttimme)❣

– jo saamistamme vierailukutsuista ja sovituista työtehtävistä❣

Rukoillaan

– lähetysmatkan ohjelman rakentumista ja toteutumista Jumalan tarkoittamalla tavalla❣

– tapaamillemme ihmisille ”kuulevia korvia ja vastaanottavia sydämiä”❣

– varjelusta meille matkaan lähtijöille ja kotiin jääville❣

Ps. Jos suunnittelet lähetystilaisuutta ja haluat kuulla lisää Japanin lähetystyön kuulumisia, ota yhteyttä: paivi.poukka@sley.fi marttij.poukka@gmail.com

Alkuperäinen lähettikirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/10/poukkien-lahettikirje-lokakuu-2024