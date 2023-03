Merkittävällä ja vastuullisella paikalla

Vuosien myötä työvuosien kerryttyä tulee hetkittäin miettineeksi omaa jälkeään. Enkä tarkoita nyt hiilijalanjälkeä, vaan sitä mitä on työssään tehnyt ja saanut aikaan. Eikä se kaikki tunnu kovin suurelta.

Mutta kuitenkin: tässä hetkessä ja ajassa jokaisen kristityn merkitys ja vastuu on suuri. Mitä oli olla evankeliumiyhdistyksen työssä 50-luvulla? Sanomaa pelastuksesta julistettiin kirkoissa. Mikä rooli meillä silloin oli? En sano, etteikö se ollut tärkeä, mutta varsin toisenlainen se oli.

Nyt toimintaympäristömme on muuttunut ja muuttuu. Näillä markkinoilla pelastussanomasta ei ole kilpailijoita. Yhteistyökumppaneita läheisissä järjestöissä ja seurakunnissa onneksi on vielä. Sanomaa Kristuksesta kyllä kuulee, mutta usein sen ohi on ajanut joku muu sinänsä tärkeä asia.

Siksi vastuullamme on tässä ajassa ja maassa niin merkittävä ja vastuullinen tehtävä, että se tuntuu hurjalta. Se on sanoma Kristuksesta, sanoma pelastuksesta. Ymmärrämmehän tämän?

Merkityksellisyystyhjiö

Samaan aikaan ihmiset etsivät sisältöä elämäänsä. Yhä enemmän on juurettomuutta, kulttuurien ja uskontojen sekoittumista yhdessä traditioiden puutteen kanssa. Tämä johtaa siihen, että perinteiset arvot kyseenalaistetaan ja ihmiset pohtivat maailmankatsomustaan, arvojaan ja elämän merkityksellisyyttä. Samalla on syntynyt ajatus, että ihminen itse muokkaa arvonsa, päämääränsä ja tarkoituksensa. Rooli, joka aiemmin oli kirkon työntekijöillä, on siirtynyt selfhelp -guruille, poliitikoille ja influenssereille.

Sley – mitä, miten ja miksi

Evankeliumiyhdistyksen sanoma on tiivistettynä tässä: Vain Kristus pelastaa. Anna Hänen tehdä se. Siksi työmme tapahtuu siellä missä Kristus tekee pelastavaa työtään. Se tapahtuu jumalanpalveluksissa ja niiden ympärillä olevissa yhteisöissä. Uskomme, että̈ hengellinen elämä syntyy sanasta ja sakramenteista. Vain siellä missä nämä ovat, syntyy sellaista hengellistä elämää, joka vie taivaan iloon. Vaikka kaikki muu ympäriltämme häviäisi, tämä pysyy ja kestää.

Kiitos, että olet mukana kantamassa vastuuta. Olet merkittävällä paikalla, vaikkei se aina näytäkään niin suurelta.