Messiaaniset juutalaiset – vähemmistö vähemmistössä

Messiaanisia juutalaisia asuu paitsi Israelissa myös muualla maailmassa. Seurakuntien teologiset näkemykset vaihtelevat, mutta yhteistä on uskon evankelikaalinen ydin.

Suomalainen teologian maisteri Sanna Erelä toimii Caspari-keskuksen projektikoordinaattorina ja työskentelee messiaanisten juutalaisten parissa. Hän kertoo, että opintojen loppuvaiheessa hänen maailmankuvansa mullistui Roomalaiskirjeen lukujen 9–11 äärellä.

–Jumalan suunnitelman keskipisteessä onkin Israel ja me kristityt kytkeydymme siihen. Sitä ennen olin ajatellut asiaa hyvin kristikuntakeskeisesti. Kristittyinä usein ajattelemme, että juutalaiset olisi Jumalan suunnitelmassa siirretty marginaaliin. Kuitenkin juutalaisilla ja heidän näkökulmallaan on olemassaololleen vähintään yhtä suuri oikeutus kuin sillä, jossa vain kristityt ovat aina kaiken keskipisteenä.

Alkuvuodesta Caspari-keskus julkaisi kirjan Jesus Believing Israelis – Exploring Messianic Fellowships, joka kartoitti laajasti Israelin messiaanisia seurakuntia.

–Teimme tutkimuksen, jossa haastattelimme jokaista messiaanisen seurakunnan johtajaa. Messiaanisten uskovien kokonaismääräksi paljastui noin 15 000. Kaikki näistä eivät kuitenkaan ole juutalaisia, vaan siellä on erinäisistä syistä, esimerkiksi avioliitosta, johtuen myös pakanakristittyjä.

Luku on enemmän kuin kolminkertaistunut edellisen, vuonna 1999 julkaistun tutkimuksen jälkeen.

Messiaanisuuden sateenvarjon alle mahtuu

–Messiaaninen liike ei ole mikään yksi tunnustuskunta, eikä sillä ole mitään sitovaa kirkkokuntasysteemiä, vaikkakin sillä on useita kattojärjestöjä. Kyseessä on nimenomaan liike, jonka sateenvarjon alla on hyvin monenlaista teologiaa, sanoo Erelä.

Tutkija Richard Harvey on jakanut messiaaniset juutalaiset kahdeksaan ryhmään sen mukaan, miten niiden teologia sijoittuu janalle juutalaisimman ja eniten perinteistä kristinuskoa muistuttavan suuntauksen välille.

–Messiaanisen liikkeen toisessa laidassa on seurakuntia, jotka muistuttavat ulkoiselta muodoltaan ja sisällöltään kristillisiä seurakuntia. Toisella laidalla ovat juutalaisemmat seurakunnat. Kaikilla heillä on Jeesus Vapahtajana, mutta juutalaisemmassa laidassa pidetään rabbiinista kirjallisuutta suuressa arvossa, ja he saattavat pyrkiä noudattamaan Mooseksen lakia samalla tavalla kuin ortodoksijuutalaiset, Erelä kertoo.