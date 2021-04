Mikä pääsiäisessä puhuttelee?

Matka palmusunnuntaista pääsiäiseen puhuttelee lähetyskurssilaista Jeesuksen opetuslapsen asemasta. Millaista Jeesuksen opetuslapsilla oli tuolloin ja millaista se on tänään?

Opetuslapset riemuitsivat suuresti Jeesuksen ratsastaessa Jerusalemiin ja odottivat Jumalan valtakunnan tulemista. Jerusalemissa käytiin mittelöitä juutalaisten johtajien kanssa ja opetuslapset olivat osana tositoimintaa – Jumalan valtakunnan julistusta. Kiirastorstaina he saivat viettää hyvin erityistä hetkeä opettajansa kanssa syödessään yhdessä pääsiäisateriaa. Lopulta opetuslapsilta kuitenkin petti pokka, kun ihmisten vastustus näytti ylivoimaiselta ja opettajan seuraaminen mahdottomalta. Vain Kristus jaksoi loppuun asti.

Lähetyskurssilaisena lähtö tuntemattomaan ympäristöön Kristuksen seurassa tuntuisi pelottavalta, mutta myös innostavalta. Se puhuttelee opetuslapsen asemasta. Lähetti saa tehdä vaikeaa mutta siunattua työtä Herramme jalanjäljissä ja opastuksessa. Olemme saaneet kuulla hienoista voitoista lähetyskentillä mutta myös kipeistä tappioista. Lähetyskentällä elämä ei ole sen helpompaa tai hohdokkaampaa kuin kotimaassa. Kummassakin ympäristö ja oman uskon heikkous koettelevat niitä, jotka haluavat seurata Jeesusta ja palvella häntä omilla lahjoillaan ja omalla paikallaan. Lähettinä kuitenkin kokee myös jotakin uutta ja rikastuttavaa, kun saa olla läheisessä yhteydessä ihan toisenlaisen kansan ja yhteisön kanssa sekä riemuita yhteisestä uskosta. Lähetyskentän saavutukset eivät ole lähetin voimien varassa, sillä paraskin lähetti väsyy ja tekee virheitä. Ihmisten vastustus voi näyttää ylivoimaiselta ja työn jatkaminen mahdottomalta. Vain Kristus voi olla työn oikea johtaja, jonka apureita ovat lähetit ulkomaan kentillä ja jokainen kristitty kotikentällä. Työ on Kristuksen, me olemme vain palvelemassa ja osallistumassa hänen työhönsä. On rohkaisevaa tietää, että monenlaisista tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista huolimatta Kristus pysyy.

Tällä viikolla saamme seurata Jeesuksen elämän raskaimpia ja hienoimpia hetkiä. Saamme seurata myös opetuslasten intoa ja pelkoa Herransa seurassa. Lähimmäisyydestä haluan nostaa päällimmäiseksi kiirastorstain ehtoollisen. Tähän ateriayhteyteen tiivistyy se, millaisen yhteyden Kristus haluaa seuraajiensa välillä. Kaiken työn, melskeen, valmistelun ja tunteiden keskellä Kristus kohtaa meidät ja hän haluaa, että mekin kohtaamme toisemme. Yhteyden luo Kristus meidän keskellämme. Se pysyy silloinkin, kun emme pääse kohtaamaan toisiamme kasvokkain. Jeesus kuoli meidän syntiemme puolesta, jotta meillä olisi elämä ja yhteys niin Jumalaan kuin toisiimme. Pääsiäissunnuntaina hiljainen viikko saa saman lopun kuin aina ennenkin: tyhjä hauta julistaa ylösnoussutta Kristusta.