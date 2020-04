Millainen aamunkoitto!

Eivät tainneet pääsiäisaamuna Jeesuksen haudalle suunnanneet naiset ja miehet tietää, millaiseen aamunkoittoon olivat heränneet. Uusi sivu maailman historiassa oli kääntynyt, kun Jumalan pelastushistorian suuri taistelu oli saatu päätökseen ja rauha saavutettu. Jeesuksen haudalle tietä valaissut aamun kajo oli ylösnousemuksen aurinko, joka tuli poistamaan pimeyden kuoleman varjon laaksosta. Itse Maailman valo oli noussut tuonelan pimeydestä ja voittanut kuoleman mahdin, joka oli orjuuttanut ihmiskuntaa muinaisesta syntiinlankeemuksesta lähtien. Uusi maailmanaika oli alkanut. Uuden luomisen aika, jonka ensihedelmä oli ylösnoussut Herramme Jeesus Kristus.

Pian haudalla koettu hämmennys vaihtui iloksi ja todistukseksi: ”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti!” oli pian julistettava kaikilla kielillä kaikille maailman kansoille. Hyvä sanoma, ilosanoma kuoleman voitosta ja Jeesuksen Herruudesta kaiken yli kuuluu kaikille. Tyhjältä haudalta lähti liikkeelle aivan tavallisia ihmisiä, joiden elämän ilosanoma ylösnousseesta Jeesuksesta sai muuttaa. Me saamme kuulua tuohon samaan porukkaan ja kertoa kaikille mihin toivomme perustuu. Me saamme kantaa eteenpäin tuota valoa, joka pääsiäisaamuna sarasti ja levisi tyhjältä haudalta kulovalkean tavoin. Ylösnoussut Jeesus lähetti meidät tekemään lähetystyötä. Mikä olisikaan merkityksellisempää kuin toimia sen puolesta, että tuo Jeesuksen tahto tulisi täytetyksi ja moni saisi omistaa ikuisen elämän uskossa omalle kohdalleen. Usko Jeesuksen ylösnousemukseen ei tuo meille vain lohtua ja iloa, vaan se aivan konkreettisesti herättää meidätkin kuolleista aikojen lopulla, kun Herramme tulee takaisin ja Jumalan uusi luominen viedään päätökseen. Meillä on maailman paras sanoma, pääsiäisaamun ilosanoma kerrottavanamme! Ylösnoussut Vapahtajamme kutsuu sinutkin ylösnousemaan ikuiseen elämään. Siitä saamme iloita!