Vastailen japanilaisten kysymyksiin kristillisestä uskosta ja Raamatusta. Suurimmalle osalle kyselijöitä nämä aiheet ovat uusia ja outoja, mutta kysymykset ovat usein varsin hyviä. Yksi niistä kuului näin: ”Jeesus sanoo: ’Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.’ – Siis minne pitäisi tulla? Missä hän on?”

Japanissa yleensä ajatellaan, että jumalia on miljoonia, ja että ne kukin vastaavat eri asioihin liittyviin rukouksiin. Jos haluaa pyytää talousasioiden selviämistä, täytyy mennä taloudellisesta onnesta vastaavan jumalan temppeliin, ja jos on jalka kipeä, täytyy mennä jalka-asioita hoitavan jumalan temppeliin. Matka sellaiselle temppelille, jossa tiettyyn vaivaan toivotaan saatavan helpotusta, voi olla pitkäkin. Työn ja kuormien uuvuttamien täytyisi siis löytää sinne, missä Jeesus on. Minne pitäisi hankkia juna- tai metrolippu?

Mietitäänpä mitä Raamattu sanoo siitä.

1. Jeesus on Taivaassa

Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Raamattu (Apt. 1) kertoo, että opetuslapset ”näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään.” 1. Pietarinkirje (3:22) toteaa, että hän ”on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella”.

Tarvitseeko työn ja kuormien uuvuttamien siis mennä Taivaaseen, jotta he pääsisivät Jeesuksen luo saamaan levon? Ja jos, niin miten sinne pääsee?

Johanneksen evankeliumissa (14:3) Jeesus sanoi menevänsä valmistamaan meille sijaa, mutta tulevansa sitten takaisin noutamaan meidät luoksensa, että saisimme olla siellä missä hän on. Meidät siis tullaan aikanaan noutamaan sinne. Jeesus opastaa ja vie meidät Taivaaseen. Muutoinhan me emme tiedä mihin lähtisimme, jotta löytäisimme hänen luokseen. – Vai tiedämmekö sittenkin?

Jeesus sanoi seuraajilleen: ”Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen”. Työn ja kuormien uuvuttamille, jotka haluaisivat mennä Jeesuksen luo saamaan levon, täytyy opettaa se tie, minkä kristityt jo tietävät. Siionin kanteleen laulu 306 tiivistää matkaohjeen näin: ”Jeesuksen kuolema, kasteeni kallis, niissä on syntinen taivaaseen valmis.”

2. Jeesus on seurakunnan kokoontumisissa

Jeesus sanoi: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:20) Kun menet seurakunnan kokoontumiseen, siellä on mukana aina yksi hyvin korkea-arvoinen, silmille näkymätön läsnäolija.

Jeesuksen nimeen kokoontuvat kristityt lukevat Raamattua ja laulavat hengellisiä lauluja, joiden kautta Jumalan sana lohduttaa sydämiä julistamalla syntien anteeksiantoa Jeesuksen ristintyön tähden. Raskasta kuormaa kantavalta tunnolta putoaa näin taakat. Jos siis tahdot Jeesuksen luona levon, mene kristittyjen kokoontumisiin. Ja vaikka siellä joskus tuntuisi olevan vain hankalia tyyppejä, aina sama pieni porukka tai muutoin epämukavaa, niin jos siellä kuitenkin kuuluu Hyvän Paimenen ääni, Jeesus on paikalla ja tekee hyvän työnsä sinussa. Etenkin näin tapahtuu siinä hetkessä, kun seurakunta viettää yhdessä Pyhää Ehtoollista. Siunatussa leivässä ja viinissä otamme hänet vastaan.

3. Jeesus asuu kristityn kotona

Jeesus sanoi: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” (Joh. 14:23)

Kristitty on saanut Jeesukselta niin paljon, että on syntynyt niin iso vastarakkaus, että pidämme hänen sanojaan tosina ja tahdomme elää niiden mukaan. Uskomme synniksi sen mitä Jeesus sanoo synniksi, ja jäämme siten joka päivä synnin tuomiksemiksi. Uskomme myös sen, että Jeesuksen ristillä meille ansaitsema armo pyyhkii kaiken tuomion pois, ja evankeliumi tekee meidät vapaiksi Jumalan lapsiksi. Jumala rakastaa meitä. Yksikään kristitty ei asu yksin.

4. Jeesus on kastetun yllä

Jeesus ei ole kaukana yhdestäkään kastetusta, sillä me olemme pukeneet hänet päällemme. ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.” (Gal. 3:27) Kristityillä on upeat vaatteet, jotka on saatu Jumalalta. Jesaja iloitsi: ”Minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani! Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet, hän kietoo minut vanhurskauden viittaan”. Siihen hohtavan valkoiseen, puhtaaseen vaatteeseen puetut noudetaan kerran levon maahan. Jeesus on lähellä kastettua, niin kuin yllämme oleva vaate, joka suojaa, peittää ja lämmittää.

5. Jeesus asuu uskovan sydämessä

”Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte…” (Ef. 3:17)

Jeesus ei siis ole vain Taivaassa, seurakunnassa, kotonamme tai vaatteena ihollamme, vaan myös uskovien sisimmässä asumassa.

Näin monella tavalla Raamattu kertoo, että kaste, usko, ehtoollinen ja seurakuntayhteys kantavat meidät ihan lähelle Jeesusta ja hän antaa levon sielullemme.

– Vastasin japanilaiselle kysyjälle jotakin vähän lyhyemmin, ja olin kiitollinen hänelle kysymyksestä, johon Raamattu vastaa niin upeasti, turvallisesti ja lohduttavasti.