Missä ovat maltilliset sillanrakentajat? 

Tietokirjailija ja viestinnän kouluttaja Katleena Kortesuo pelkää tosissaan suomalaisen yhteiskunnan polarisoitumista eli jakautumista toisistaan visusti erillään oleviin porukoihin poliittisten ja arvoihin liittyvien näkemysten suhteen. Yhteen hiileen puhaltaminen yhteiskunnassa ei onnistu, jos ihmiset jumiutuvat toisiaan kyräileviin ryhmiin ja omiin kupliinsa ja mielipiteet kärjistyvät. Alkusyksyllä ilmestyneessä, mediakritiikkiin keskittyvässä kirjassaan Journalismin kuolema Kortesuo toteaa pitävänsä suomalaisen yhteiskunnan polarisoitumista pahempana ja nopeampana uhkana kuin ilmastonmuutosta tai kestävyysvajetta. Polarisoitunut yhteiskunta on altis konflikteille ja se murtuu helposti vaikeina aikoina.

Kaasu ja jarru

Suomalaisessa yhteiskunnassa ajatellaan yhä enemmän, että täällä olemme ” me ” ja tuolla ” ne ”. Tämä näkyy monin tavoin mediassa ja koko yhteiskunnassa, kuten Katleena Kortesuo osoittaa Journalismin kuolemassa .

Arkinen esimerkki polarisaatiosta on se, että maaseudun ihmiset tuntevat, etteivät kaupunkilaiset ymmärrä heitä ja toisinpäin. Tai poliittisella kentällä oikeiston ja vasemmiston kannattajat vieraantuvat toistensa ajatusmaailmoista. Kirkon elämässä tuttua on teologisesti konservatiivien ja liberaalien välille ratkennut kuilu.

Hän on huomannut, että mediassa sanaa konservatiivi pidetään ikään kuin haukkumasanana.

–Kysellään, halutaanko olla uudistusmielisiä liberaaleja vai jumittavia, vanhanaikaisia konservatiiveja. Tässähän kysymys on jo pielessä, koska se sisältää arvoasetelman.

Kortesuo korostaa, että etenkin muutosten kohdalla on tärkeää miettiä niiden seurauksia. Siksi liberaalille ajattelulle ja muutosvetoisuudelle tarvitaan vastavoimaa, joka auttaa näkemään tilanteet syvällisemmin. Kortesuon mielestä avioliitossakin on useimmiten hyvä asia, etteivät molemmat puolisot ole yhtä aikaa jalka kaasulla. Kahden jarruttajan avioliitto voi olla junnaava, mutta kahden kaasuttajan kuljettama ajokki suistuu helposti metsään. On oltava sekä kaasu että jarru – muutosta reippaasti ajavat liberaalit ja jarrua painavat konservatiivit.