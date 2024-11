Mitä he sanoivat kun sinusta tuli kristitty?

Tunnetulla japanilaisella Youtube-videokanavalla Takashii-niminen nuori mies haastattelee ihmisiä eri teemoista liittyen Japaniin ja japanilaiseen kulttuuriin. Kuukausi sitten hän julkaisi videon, jossa hän haastattelee neljää nuorta aikuista japanilaista kristittyä. Tämä videokanava on erittäin suosittu – tätäkin haastatteluvideota on katsottu kuukauden aikana jo 728 000 kertaa.

Yksi kysymyksistä oli: ”Miten perheesi ja ystäväsi reagoivat, kun sinusta tuli kristitty?” – Vastaukset kuvastavat hyvin sitä millaisia asenteita kristityt kohtaavat Japanissa.

Yoya-niminen nuori mies vastasi näin: ”Kun minusta tuli kristitty, menin vanhempieni kotiin, joka on Iwate-läänissä. Kun olimme yhdessä syömässä, kerroin iloisesti, että minusta on tullut kristitty. He hätkähtivät ja kyselivät, että ”Hetkinen, oletko kunnossa?” Siskoni alkoi itkemään. Hän luuli, että olen liittynyt johonkin outoon uskonnolliseen ryhmään, kulttiin tai muuhun sellaiseen. Perheen ensimmäinen reaktio oli syvä huoli minusta.”

Kaksi vuotta sitten Yoya lopetti työt eräässä yrityksessä, koska hän halusi mennä pappiskouluun. Kun hän kertoi siitä perheelleen, he sanoivat, että hän saa heidän tukensa siihen. Kun hän kysyi siskoltaan miksi hänkin haluaa osoittaa tukensa, sisko vastasi: ”Koska sinä olet muuttunut näiden muutaman vuoden aikana, Yoya. Näen sinussa jotain hyvää ja todellista.” Yoya kertoo onnellisena: ”Perheeni on nähnyt muutoksen minussa ja siksi he tukevat minua nyt.”

Fujimoto -niminen nainen kertoi isänsä olleen buddhalainen, mutta vain tapakulttuurisessa mielessä. Kuten monet japanilaiset, hänen isänsä toisinaan kävi buddhalaisilla temppeleillä tai shintolaisilla pyhätöillä, mutta ilman varsinaista uskoa niihin liittyen. Fujimoto kertoo: ”Isäni on lempeäluonteinen mies, joten hän ei vastustanut kääntymistäni kristityksi. Hän vain ajatteli, että no, olet vähän erilainen. Itse asiassa hänestäkin tuli vuosi sitten kristitty.”

Mies nimeltä Masamichi vastaa kysymykseen vakavoituen: ”Jos vastaan rehellisesti, niin minua pilkattiin. Lähelläni olevat ihmiset olivat skeptisiä uskontoja kohtaan. Itsehän olin samanlainen aikaisemmin. Kun minusta tuli kristitty, he ajattelivat, että olen tullut hulluksi. Menetin kontaktin heihin.” …”Suurin osa japanilaisista ei ole koskaan käynyt kirkossa ja he eivät erota outoja kultteja kristinuskosta ja ajattelevat, että se kaikki on jotain kielteistä.”

Momo -niminen pastorin aikuinen tytär kertoo: ”Viime aikoina kulttimaisten uus-uskontojen määrä on kasvanut Japanissa. Sen vuoksi ihmisillä on kielteinen kuva kaikista uskonnoista. Mutta kun selitän, että olen ihan tavallinen kristitty, jotkut olettavat, että olen sen vuoksi jotenkin hyvä ihminen. Kai heillä on jonkinlainen myönteinen mielikuva kristityistä.”

Miten pysyä pystyssä?

Mikä auttaa kohtaamaan näitä erilaisia ennakkoluuloja ja asenteita?

Yoya kertoo: ”Kristittynä elämisessä on se hyvä puoli, että elän elämääni tietäen, että minua rakastetaan. Siksi voin elää luottavaisin mielin. Minun elämäni ei riipu siitä mitä muut minusta ajattelevat. Joidenkin itsetunto riippuu menestyksestä naisten kanssa, uralla tai Instagramissa, tai joku nojaa alkoholiin. Minun omakuvani ei riipu niistä, vaan voin elää omana itsenäni. Olen muuttunut tässä paljon.”

Toki toisten suhtautuminen vaikuttaa meissä monenlaisia tunteita, mutta kun saa elää täydellisen rakkauden kohteena ja on rauha Jumalan kanssa, se tuo elämään turvallisen perustan. Tätä iloa kristityt on kutsuttu tarjoamaan kaikille. Rukoillaan, että Japanissa moni kuulee ja vastaanottaa sanoman syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksen nimessä ja veressä.

