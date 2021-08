”Kysymys kristityille: En ole kristitty, mutta haluan kysyä näitä asioita, jotka kiinnostavat.

Milloin kristityt rukoilevat, ja täytyykö rukoilla joku tietty määrä päivässä? Pitääkö kristityn pitää aina mukana Raamattua ja kaulassa ristiä? Mitä Raamatussa on? Milloin luette sitä?”

Tästä lähti käyntiin Japanin internet-lähetystyön kesäloman jälkeinen japanilaisten kysymyksiin vastailu. Kolmoskysymykseen sain tuttuun tapaan kertoa Raamatun perusasiat luomisesta syntiinlankeemukseen ja lunastuksesta Taivaan kotiin. Ne, joille kristillinen usko ei ole tuttu juttu, usein kysyvät jotakin samantapaista kuin kahdessa ensimmäisessä kysymyksessä: ”Mitä pitää tehdä ja montako kertaa päivässä riittää?”

Mutta näin kristittyjen kesken sanottuna, kylläpä tämä ajatus meidänkin mieleemme pyrkii salakavalasti hiipimään. Silloin kun Jeesuksen ristillä vuotanut veri ja yksin sillä perusteella pelastuminen alkaa häipyä unholaan, jopa yhteydenpidosta kaiken rakkauden lähteeseen, Taivaalliseen Isäämme, voi tulla jotakin mitä ”pitää tehdä”. Ja alkaahan ansioton armo unohtua, ihmismielelle perin vieraana, silloin kun Raamatun kannet pysyvät liian pitkään kiinni ja kirkkotie ruohottuu.

Mutta silloin kun Pyhä Henki saa Raamatun sanoman kuulemisen kautta vahvistaa uskoamme Kaikkivaltiaaseen, armolliseen Jumalaan, kiitos kiirii iloisena korkeuksiin siitä, että me ihan mahdottomat syntiset pelastumme yksin ihmeellisestä armosta, Jumalan meille lahjoittaman uskon kautta, vain ja ainoastaan Jeesuksen tähden. Avunpyynnötkin kohoavat silloin kuin itsestään mahtavalle, viisaalle auttajalle, joka tietää paremmin kuin me. Silloin rukous on upea etuoikeus.

Ristikorua kristityn ei ole mikään pakko pitää, mutta onhan se yksi helpoimmista tapa pitää esillä Jeesuksen ristiä. Kännykässä Raamattu on käytännössä aina nykyään mukana, ja sieltä on helppo hakea, kun miettii miten jokin kohta menikään. Itselläni pari jaetta Raamatusta tulee luettua helpommin Päivän Tunnussana-kirjasesta, kun se on aina näkösällä aamiaispöydässä. Raamattuopetukset ja saarnat vievät syvemmälle ja raamattupiiri auttaa miettimään asioita tarkemmin omassa elämässä. Raamatusta virtaa armoa, rakkautta ja viisasta ohjausta oikealle tielle tämän kesän jälkeisen arkemme keskelle, niin että kestämme uskossa pysyen myrskyt ja tyvenet.

”Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät.”

(Titus 3:4-5)