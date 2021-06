Onko sinulta koskaan kysytty: Mitä sinulle kuuluu? Ja oletko koskaan vastannut siihen ”Kaikki on hyvin”, vaikka oikeastaan kaikki ei ole hyvin. Minä ainakin olen. Useammin kuin kerran. Joskus syynä on ollut se, että kysyjä ei ole kovin tuttu tai läheinen ihminen ja minulla ei ole ollut halua selittää oman elämäni nurjapuolesta. Ehkä tuo toinen ei kysyessään ole tällaista toivonutkaan ja on halunnut olla vain kohtelias. Siinä kohtaa omasta elämästä avautuminen voisi johtaa kiusaantuneeseen myhäilyyn toisen puolelta. Tai ehkä hän olisikin aidosti kiinnostunut ja myötätuntoinen.

Olen myös esittänyt seuraavan vastauksen tilanteessa, jossa vastassani on ollut joku minulle tärkeä ystävä. Sitä, miksi tällöin olen elämän ongelmistani huolimatta vastannut näin, on vaikeampi analysoida. Ehkä en ole halunnut vaivata ystävää, jolla on itselläänkin haasteita elämässä. Ehkä olen halunnut antaa paremman kuvan omasta elämästäni kuin, mikä on totuus. Tai sitten vielä kolmas vaihtoehto: elämän ongelmissakin minulla on rauha. Kaikki on oikeasti hyvin.

Sillä, että sanon ”kaikki on hyvin” minun ei ole tarkoitus vähätellä ongelmien aiheuttamaa kärsimystä. Kun katson ympärilleni, näen surua, epätoivoa ja onnettomuutta. Voin silmilläni havainnoida, että koskaan kaikki ei ole hyvin. Aina on syytä vastata: Nyt ei kuulu hyvää. Kaikki ei ole hyvin.

Oman pääni järjen ääni ei siis vakuuta minua siitä, että kaikki on hyvin. Ääni ei kuitenkaan tule omasta päästäni. Se on sydämeeni annettu rauha. Rauha siitä, että on toivoa ja on elämää. Pahimmankaan epätoivon keskellä Jumala ei hylkää. Hänen äänensä on kuin isän kuiskaus lapselle, ja se vakuuttaa: kaikki on hyvin. Minä pidän sinusta huolen. Minä en koskaan sinua jätä.

Tulevana viikonloppuna vietetään valtakunnallista Evankeliumijuhlaa sekä paikan päällä Turussa että etänä verkossa. Siellä saamme kuulla lisää siitä, miten kaikki on hyvin. Saamme kuulla, missä sitten olemmekin, että olemme hyvän Taivaan Isän hoidossa ja turvassa hänen siipiensä alla. Tänään, tässä ja nyt, kaikki on lopultakin hyvin.

”Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.” (Ps. 91:4)