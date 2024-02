MOT OAA KI I GULU, UGANDA!

Heikkilöiden lähettikirje 1/2024

31.01.2024

Mot oaa ki i Gulu! Terkkuja Gulusta!

Wa pwoyo Lubanga pi kelo wa kany. Eliacholin kielellä “kiitämme Jumalaa siitä, että Hän on tuonut meidät tänne.” Täällä meillä Gulussa vuosi vaihtui naapureidemme seurassa keskiyön ilotulituksia tarkkaillessa. Uutena vuotena keskiyölle valvominen onkin ehdottomasti meidän valvomisen ennätys täällä, sillä aurinko, uuden oppiminen ja lämpö väsyttävät niin paljon, että tavallisesti olemme nukkumassa jopa paljon aikaisemmin kuin Suomessa! Toivottavasti myös sinun vuotesi on vaihtunut iloisissa merkeissä. 🙂

Vauhdikas kielikoulun aloitus

Tammikuun alusta alkaen olemme opiskelleet acholin kieltä, jota puhutaan niin täällä Pohjois-Ugandassa kuin myös eteläisessä Etelä-Sudanissa. Kieli on siis hyödyllinen niin arjessa kuin työssä. Opettajamme Joan kuuluu itseacholi-heimoon ja on opettanut kieltä monille uusille tulokkaille jo ennen meitä. Hän on todella hyvä opettaja, mutta opintojen tahti on hurja, joten tuntien jälkeen on hyvä varata aikaa kertailuun!

Kotimme lähellä myy hedelmiä ja vihanneksia nuori tyttö äitinsä kanssa ja he ovat osoittaneet suurta kärsivällisyyttä meitä kohtaan, kun harjoittelemme aina uusilla oppimillamme sanoilla ostosten tekoa. Lisäksi ikkunankorjaaja pääsi kuulemaan harjoitusversion seurakuntalaisille tarkoitetusta acholinkielisestä puheesta. Kuulemma ymmärsi.

Ihania ja iloisia vierailuja

Sunnuntaisin meillä on ollut ilo vierailla yhteistyökirkon seurakunnissa. ELCSS-S toimii useammilla pakolaisleirillä täällä Pohjois-Ugandassa. Olemme jo päässeet Lamwo-Palabekin sekä Bweyalen leireille. Olot leireillä ovat alkeelliset ja ihmisillä pulaa monista perustarpeista. Tunnelma on kuitenkin aina lämmin.

Jumalanpalvelus kestää täällä aika pitkään, mutta hyvästä syystä: eri-ikäisten kuorot esiintyvät, ilmoituksia on monia, saarnat ovat ehkä pidempiä kuin tavallisesti Suomessa ja vierailijat ja ensikertalaiset saavat myös aina tilaa esittäytyä. Tunnelma on mukava ja laulut kauniita. Suuri osa paikallaolevista on lapsia ja nuoria ja heillä on tilaa olla lapsia. 🙂

Rakas vieras ja viisas ohje piispalta

Tätä kirjettä kirjoittaessamme on Bweyalessa käynnissä koulutus pastoreille. Yhteistyökirkon työntekijöitä on matkustanut Bweyaleen eri puolilta Ugandaa ja Etelä-Sudania. Lähettienosalta koulutusta järjestävät Anna ja Taisto. Iloitsemme Suomesta vierailevasta opettajasta, pastori Richard Ondichosta, joka toimii Helsingissä Evankeliumiyhdistyksen kansainvälisenseurakunnan pappina.

Richard on kotoisin Keniasta ja tuttu myös monille ELCSS-S:n työntekijöille. Meille kaikille kentällä oleville läheteille Richard on rakas ja tärkeä esimerkki, sillä Suomessa asuessamme kävimme kaikki tuossa kansainvälisessä seurakunnassa. Iloksemme saimme Richardin vieraaksi ennen koulutuksen alkua.

Opiskelu pitää meidät toistaiseksi arkisin täällä Gulussa, mutta sunnuntaina pääsimme koulutuksen aloitusjumalanpalvelukseen Bweyaleen. Kirkon piispa Ezra Bako puhutteli seurakunnan nuoria viisaasti: “Vaikka olette joutuneet pakolaisiksi, muistakaa, että on etuoikeus saada olla täällä Ugandassa. Käyttäkää tämä aika hyödyksi, opiskelkaa hyvin, jotta kun on aika palata kotiin, voitte auttaa perheitänne ja maatamme jälleenrakennuksessa.” Muun muassa tässä haluamme olla tukemassa tätä kirkkoa ja sen nuoria.

Kiitos rakkaat lähettäjät, että tuette tätä työtä ja näitä nuoria seurakuntalaisia.<3