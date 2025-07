Muistokirjoitus: Mirja Eliina Leppälä, os. Ilonen

Mirja Eliina Leppälä, os. Ilonen

synt. 10.2.1922 Kurikka, k. 8.5.2025 Seinäjoki

Yli 103 vuotta sitten kurikkalaiseen seitsenlapsiseen perheeseen syntyi viidentenä lapsena ainoa tytär, Mirja. Seppänä työskennellyt isä oli evankelisen liikkeen maallikkosaarnaaja ja tyttö kulki usein matkalla isän mukana ja lauloi mukana pikkukanttorin ominaisuudessa. Herännäistaustainen vuotta vanhempi August Leppälä löytyi Kaskisista ja sulhasen palattua rintamalta heidät vihittiin Vaasan kirkossa vuonna 1944. Pysyvä koti perustettiin lopulta Seinäjoelle.

Isän evankeliumin työtä Mirja jatkoi pitämällä pyhäkoulua 1950- luvun alkupuolelta lähtien perheen vuonna 1946 valmistuneessa omakotitalossa ja kun kotona pidettävien pyhäkoulujen lasten määrä parhaimmillaan oli toista sataa, oli se jaettava kahdeksi pyhäkouluksi. Työ jatkui pari vuosikymmentä Seinäjoen seurakunnan lastenohjaajana ja eläköitymisen jälkeen vielä seurakunnan vapaaehtoistyöntekijänä yli vuosikymmenen ajan. SLEY:n lehtiasiamiehenä Mirja toimi myös 1950-luvun alkupuolelta puoli vuosisataa, parhaana vuonna hän sai kokoon 400 tilausta Sanansaattajasta, Vinkistä ja Nuorison ystävästä. Seinäjoen seurakunnan hopeatiistaita hän myös veti eläkkeelle siirryttyään vielä yli 10 vuotta.

Mirjalle evankeliumijuhlat olivat kesän kohokohta ihan lapsuudesta saakka. Mirja asui perheen omakotitalossa melkein kuolemaansa saakka, viimeiset puolitoista vuotta kuitenkin Seinäjoella Mainiokoti Kotikulmassa, jossa ”pikkukanttorin” lahjat tulivat uudelleen käyttöön. Siunaustilaisuus oli 24.5.2025 Seinäjoella ja sen toimitti perhepastori Mauri Pitkäranta. Omaiset kiittävät ystäviä ja kaikkia Mirjaa eri tavoin muistaneita.

Pyhäkoulunopettaja – lehtiasiamies Mirja ei laittanut kynttilää vakan alle. Lapsilleen, lapsenlapsilleen ja lapsenlasten lapsille hän muisti ja jaksoi ihan viimeisiin päiviin asti kertoa, mikä tässä elämässä on ykkösasia: ”Jeesus rakastaa sinua ja on verellään lunastanut sinutkin taivasta varten.” Ihania nämä evankeliset mummot. Joskus on tuntunut, että kun he laittavat kädet ristiin, voi kuulla mannerlaattojen värisevän…